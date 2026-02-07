我是廣告 請繼續往下閱讀

民視八點檔《豆腐媽媽》1月20日拍攝時發生工安意外，替身演員蘇德揚從高台墜落，導致顱內出血送進加護病房救治。蘇德揚未婚妻Rena不滿民視處理態度消極，也否認民視有買保險之說。勞動部今（7）日證實，勞檢確實發現違反職安法將依法裁罰，而罹災者也無投保勞保、災保，將查處是否違法。藝人出身的民進黨立委「萬老師」郭昱晴立院質詢時曾指出，演藝人員工時長，文化部雖然有進行勞檢，但是勞檢的影視公司家數不足，呼籲擴大對影視公司勞檢。針對蘇德揚未婚妻Rena不滿民視處理態度，民視於5日發布聲明表示，第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金。勞動部回應指出，經桃園市政府勞動檢查處實施檢查，發現未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險的措施，將依職業安全衛生法裁罰；至於事業單位是否有違反其他職安法相關規定，正積極調查中。2024年3月1日，郭昱晴在立院院會總質詢時表示，影視文化從業人員職災是一般勞工的8倍，戲拍下來經常是好幾天沒睡覺，14到26小時叫做一般、叫做平均，2022年3月神仙谷事件後文化部馬上啟動勞檢，文化部勞檢25家影視公司，她詢問文化部25家的勞檢名單哪裡來？時任文化部長史哲回覆表示，應該不只25家，文化部已經跟各縣市連線，只要開拍就會主動進行勞檢，各縣市都有協拍中心，只要申請協拍，他們都會掌握，主動進行勞檢。郭昱晴建議把職安觀念帶入大專院校相關影視科系，成為必修課，史哲當時回應表示，現在沒有必修課，不過持續透過公協會執行勞教相關宣導。