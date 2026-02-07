寒流即將來襲，溫度明顯轉冷，吃暖呼呼火鍋最適合，千葉火鍋集團表示，旗下的極千葉火鍋即日起至2月28日，推出全新限定活動「極閃金莎巧克力山無限供應」，限定每週六、日加碼供應，以及春節檔期加開初五（2月21日）特別場。另外，王品集團的「和牛涮」、「尬鍋」及「聚」三品牌，即日起至2月28日推出內用消費滿1000 元，將贈千元電子抵用券以及千元紙本折價券。
千葉火鍋集團宣布，旗下的極千葉火鍋推出全新限定活動「極閃金莎巧克力山無限供應」，活動自2月1日至2月28日期間限定登場，主打每週六、日加碼供應，並於春節檔期加開初五（2月21日）特別場。
每人799元起 肉品、海鮮與熟食通通吃到飽
極千葉火鍋主打多元自助吧，包含799元起的吃到飽價位、限時120分鐘，肉品、海鮮、熟食、甜點都能吃到飽，其中必吃熟食菜色包含燙白蝦、烤鴨、豬腳、壽司、炸物等，另還有哈根達斯與酷聖石等冰品，此次再推出「金莎巧克力山」，通通都無限量供應。
王品集團3鍋物品牌買千送兩千 和牛涮加入LINE好友能免費加菜
王品集團也表示，旗下多家鍋物品牌也有活動，其中「和牛涮」、「尬鍋」及「聚」優惠最殺，即日起至2月28日，同步推出內用消費滿1000 元、贈價值千元電子抵用券外，再加倍送千元紙本折價券，等於能現賺兩千元。
「和牛涮」主打858元起澳洲金牌純血和牛吃到飽，2月28日前加入LINE好友測馬年運勢，還能領海味雙鮮、A5和牛贈菜、千元折價券再抽極上和牛套餐券。
資訊來源：千葉火鍋集團、王品集團
我是廣告 請繼續往下閱讀
極千葉火鍋主打多元自助吧，包含799元起的吃到飽價位、限時120分鐘，肉品、海鮮、熟食、甜點都能吃到飽，其中必吃熟食菜色包含燙白蝦、烤鴨、豬腳、壽司、炸物等，另還有哈根達斯與酷聖石等冰品，此次再推出「金莎巧克力山」，通通都無限量供應。
王品集團3鍋物品牌買千送兩千 和牛涮加入LINE好友能免費加菜
王品集團也表示，旗下多家鍋物品牌也有活動，其中「和牛涮」、「尬鍋」及「聚」優惠最殺，即日起至2月28日，同步推出內用消費滿1000 元、贈價值千元電子抵用券外，再加倍送千元紙本折價券，等於能現賺兩千元。
「和牛涮」主打858元起澳洲金牌純血和牛吃到飽，2月28日前加入LINE好友測馬年運勢，還能領海味雙鮮、A5和牛贈菜、千元折價券再抽極上和牛套餐券。