▲專家提醒，最好在開工前2天，就開始逐步縮短睡前使用3C產品的時間。（示意圖／取自Pexels）

不過，長假後要如何「收心」才正確？張自強提出4大關鍵：

農曆春節長假即將結束，許多民眾在重返崗位時，總會有「收不了心」的掙扎，甚至出現夜晚輾轉反側、早上難以清醒，白天工作時哈欠連連的情況。職能治療師提醒，這些現象可能是俗稱的「長假症候群」，身心都會出現症狀，多數只要調整1至2週即可恢復穩定，但若長期作息紊亂，影響正常生活，就需尋求專業醫療協助。長假收心是許多人感到痛苦的階段，衛福部胸腔病院副院長張自強提到，許多人可能會對於上課、上班感到莫名沉重或壓力，此時要留意可能是「長假症候群」。他說，雖然長假症候群非正式臨床疾病，而是身心從放鬆模式轉換回高效率日常生活時，會出現的適應障礙。張自強說，長假症候群常見症狀包括生理及心理層面。前者會出現易疲倦、頭痛、腸胃悶漲、心跳加速、睡眠品質變差等；後者會有焦慮煩躁、注意力不集中、情緒低落、對事務喪失動力等。張自強指出，大多數只要透過1至2週的正確調整，就可恢復穩定，但若忽視身體訊號，長期作息紊亂就可能影響免疫力及心肺效率，進而影響到正常生活或工作，此時建議尋求專業醫療協助。張自強建議，開工前2天開始逐步縮短睡前使用3C產品的時間，避免藍光干擾褪黑激素分泌。早晨起床後，可嘗試「腹式呼吸法」，透過深層呼吸增加血氧量，並利用光照向大腦發出「白天開始」的信號，有效改善晨間賴床與精神不振。久坐、大餐後，身體循環容易遲滯。張自強建議，每日進行20分鐘的中等強度運動，如：快走或爬樓梯。對於患有慢性呼吸道疾病或心血管疾病的病友，則應遵守「循序漸進」原則，從簡單的伸展與室內漫步開始，避免因突然劇烈運動引發呼吸喘促或心臟負荷過重。年節期間攝取較多高油脂、高鹽分飲食，收假後應回歸「高纖」、「低鹽」、「多喝水」。除了幫助腸胃功能恢復，充足的水分代謝也能減少體內發炎物質累積，降低疲勞感。慢性病友更需加強監測血壓、血糖，確保在恢復工作壓力的過程中，數值維持穩定。