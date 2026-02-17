我是廣告 請繼續往下閱讀

▲醫師表示，若出現賭或不賭博都痛苦的情緒，就要特別留意。（示意圖／取自photo AC）

賭博年齡層往下降 精神科醫：8成以上透過網路下注

過年小賭怡情，但醫師提醒，大部分出現「嗜賭症」的個案，察覺自己成癮的比例不到3分之1，如果發現有想要「扳回一城」的念頭，其實就要注意了。而且世界各國研究顯示，賭博從實體轉為網路的型態大幅上升8成，許多都是透過網路下注。農曆春節團聚氣氛濃厚，有些人會買刮刮樂、親友間小賭怡情，但要小心「賭博成癮」的風險。台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪受訪時表示，通常嗜賭症的人可能會有「冒險需求」較高，比較不會有「延遲滿足」的情況。所謂「延遲滿足」指的是，如果可以知道未來結果，會願意等候，這也是大多數人都會做到的。但黃名琪指出，嗜賭症的人可能會比較有衝動性，像是想立刻花完手上的金錢等；另外，有成癮傾向的情況也會比一般人高。不過，這幾年網路的發達，黃名琪說，根據世界各國的研究都顯示，賭博的型態大部分都已經從實體轉為網路，目前約8成以上都是透過在網路下注。醫師提到，加上青少年也容易使用到手機，因此賭博年齡層也正在下降。黃名琪表示，年紀比較大的族群則會以實體賭博為主。而賭博的個案其實大部分都沒有病識感，黃名琪提醒，大約不到3分之1的人察覺自己成癮或有異常。醫師也說，其實如果發現自己想要「扳回一城」的念頭出現時，就要小心了。黃名琪提到，還有開始說謊、借錢，或是不賭痛苦、賭了也痛苦，想賭會有渴望感、賭了有懊悔感，這些也都是常見的狀態。