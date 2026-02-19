我是廣告 請繼續往下閱讀

▲搜救人員提供有效的支援和決策輔助，利用人工智慧技術提供客觀地推論資訊，來協助搜救工作的系統。（圖／翻攝三商電腦）

台灣山域地形複雜，過去搜救人員常需冒險下切溪谷！為翻轉搜救困境，近日消防署完成補助全國22縣（市)，消防局複雜地形攜帶型無人機及搜救影像管理系統建置，正式投入44組具備視覺導航與避障功能的「複雜地形無人機」。該系統不僅能克服GPS訊號不佳的障礙，更能透過AI自動偵測登山杖、背包等細微物件影像。消防署署長蕭煥章強調，科技的導入不僅是為了提升搜救效率，更是為了守護第一線消防人員的安全，讓科技成為守護山友最堅實的後盾。近年來隨著山林開放政策推動，國人參與登山與各類山域活動的熱度日益攀升，卻也導致事故量隨之大幅增加。由於台灣高山地形極具特殊性與複雜度，許多如溪谷、斷崖等險峻區域往往令搜救人力難以迅速抵達；在面對崎嶇難行的地貌時，搜救人員不僅受限於徒步搜索的緩慢進度，更經常必須冒險深入溪谷或攀越斷崖以尋找失聯者，整體救援行動始終籠罩在高度的不確定性與環境風險之中。為有效應對艱困的搜救環境，內政部消防署於「AI智慧搜救派遣系統建置中程計畫」中，全面補助全國22縣市消防局建置複雜地形專用的攜帶型無人機與搜救影像管理系統。這項計畫不僅培訓了大量具備專業證照的操作人力，更將傳統純人力的地面搜索升級為「地空整合」的立體偵搜模式。當第一線消防人員在複雜地形執行空拍時，能透過「超低頻寬搜救即時影像傳送系統」結合HLS即時串流技術，將影像即時回傳管理系統。接著利用 AI 影像辨識功能，快速偵測失聯者或其散落物品，並精確標定座標，藉此克服山域與溪谷的地形限制，大幅縮短搜索與救援的關鍵時效。據了解，國家搜救指揮中心到各搜救機關的即時通報，所有的指揮決策資訊，都能於該平臺上實現即時共享，大幅提升了搜救資源調度的效率和彈性。系統能夠自動鎖定最近、最適合的搜救資源，並提供AI輔助決策，實施即時追蹤。消防署署長蕭煥章表示，消防署採購44組複雜地形攜帶型無人機及22套搜救影像管理系統，分配給全國22個縣市消防機關，希望藉由AI科技導入，擴大山域、水域等複雜地形的搜救量能，並提升搜救效率與搜救人員的安全。消防署指出，從馬太鞍溪災害事件中，由於地形受阻造成搜救環境十分險峻，第一線搜救人員必須親自深入踏勘才能獲得明確的災情資訊，可知科技與裝備的支援，對救災安全與效率至為關鍵；消防署自2024年起已陸續推動無人機操作訓練，共辦理33梯次、計輔導159名消防人員取得專業操作證，這次加速推動無人機補助計畫外，也將持續優化山域及水域搜救流程。