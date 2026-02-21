我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市驚傳鄰里傷人案！2024年一名張姓男住戶因不滿公用窗戶常遭人開啟導致寒風灌入，私自用鋼釘釘死窗戶，12月26日傍晚，他見到鄰居黃姓女子經過撿拾掉落鐵釘，懷疑其破壞窗釘，竟持木柄鐵鎚猛敲黃女後頸部後挨告，張男在庭上辯稱，僅是「隔著背包打」，目的是告知窗戶是他釘的，並無傷害意圖；但鄰居出面指證，案發前曾見他持鐵鎚在樓梯間咆哮質問，不到半小時便聽到黃女的呼救聲。法官最終依傷害罪判處拘役30日，得易科罰金，全案可上訴。起訴書指出，2024年12月26日傍晚，台北市一名張姓男住戶，因不滿公寓樓梯間窗戶常被開啟，導致寒風吹入家中，索性持鋼釘將窗戶封死。事發當時，另一名鄰居黃姓女子經過該處轉角，發現地上掉落長鐵釘，正當她蹲下撿拾並試圖放回窗台時，突遭張男持鐵鎚從後方襲擊，嚇得她當場大哭呼救報警，隨後黃女由女警陪同前往醫院驗傷，發現其背部受有5.5×2.5公分的明顯挫瘀傷，傷勢痕跡清晰且與鐵鎚揮擊力道吻合，憤而向對方提告傷害。黃姓女子出庭表示，遭鐵錘攻擊當下，不僅擊中背包，更直接接觸到她的肌膚，黃女形容「好像鐵、涼涼的東西這樣弄過去，之後我就覺得熱熱的」，然而，張男雖坦承有揮擊事實，但矢口否認有傷害犯行，辯稱：「我是隔著背包打告訴人，我沒有傷害她的意思，只是要通知她鋼釘是我釘的。」不過，張男的辯詞卻被其他鄰居打臉，鄰居表示表示當下聽到黃女大聲呼救後外出查看，驚見張姓住戶手持鐵鎚、作勢攻擊，黃女則抱頭痛哭。另一位鄰居也指證，案發前就看到張男拿著鐵鎚在樓梯間質問「窗戶是誰開的？」，沒想到10到20分鐘左右後，便聽到樓梯間傳來黃女的呼救聲，衝出門查看就發現，黃女抱著頭哭喊「他打我！」，並看見張男手持鐵鎚對她咆哮指控，認為黃女故意破壞窗戶。法院審理後認為，張男不用理性的方式解決紛爭，僅因瑣事就直接實施暴力，且犯後態度強硬，始終否認犯行也未與告訴人和解，最終判處拘役30天，得易科罰金。至於犯案用的木柄鐵鎚，則依法沒收，全案仍可上訴。