老建築不只是史料，更是活生生的文化教室。台中市東勢地政事務所於日前在百年昭和屋舉辦親子日。特別邀請客語詩人何卿爾老師，以「老屋寶客夢－讓客語文學動起來」為主題，透過角色扮演與互動遊戲，引領大小朋友走進客語文學世界，讓母語在歡笑聲中自然傳承。地政局表示，東勢地政事務所接管的百年昭和屋，宛如一本承載山城歲月的「活歷史」。親子日打破傳統教室框架，讓孩子坐在榻榻米上聽故事，將語言學習轉化為溫馨的冒險旅程。活動同時促進公務同仁與子女的情感交流，讓孩子近距離感受父母日常工作的辛勞與環境。東勢地政事務所主任陳應欽強調，此活動旨在將老空間賦予新生命。看著孩子在日式空間中自由穿梭、自在表達，家長透過陪伴參與文化成長，正符合地政事務所活化在地資產的初衷。未來將持續規劃多元活動，讓地政事務所不再只是生冷的辦公場所，而是能連結地方情感、說好文化故事的「暖心據點」。