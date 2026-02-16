我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金秀賢（左）被爆出多張與金賽綸（右）的甜蜜合照。（圖／微博）

韓國男星金秀賢今（16）日迎來38歲！他在2024年以《淚之女王》再度爆紅，不料隔年生日當天，曾與他傳緋聞的女星金賽綸輕生過世，隨後女方遺屬與YouTube頻道《橫豎研究所》爆料，指控金秀賢在金賽綸15歲、未成年時，便交往長達6年，還向她追討7億韓幣（約台幣1500萬元）債務，讓女方壓力過大。雖然金秀賢方出面否認指控，但還是引發高度討論，導致金秀賢至今已消失近1年沒戲拍，代言廣告等也都遭切割。金賽綸曾因手滑與金秀賢貼臉合照，而傳出緋聞，但當時金秀賢否認緋聞，金賽綸也因此遭受批評。而在2025年2月、金秀賢生日當天，金賽綸選擇輕生，隨後其遺屬與YouTube頻道《橫豎研究所》爆料，金秀賢在金賽綸未成年時就是戀人關係，還交往長達6年，並在女方因酒駕打工還債期間，向她追討7億韓幣債務。然而面對諸多指控，金秀賢及經紀公司Goldmedalist最初全面否認，但在壓力下於2025年3月改口承認，兩人曾於2019年底至2020年短暫交往，並強調當時女方已成年。不過隨後曝光的對話紀錄與「150封情書」等證據，令大眾對交往時間點產生強烈質疑。這場風波也導致他多個活動與代言品牌相繼切割，重創形象。爭議爆發後，金秀賢原定於2025年上半年上線的《山寨人生》也不斷延期，最終宣布「無限期擱置」，高達600億韓元的製作成本面臨泡湯的命運。雖然金秀賢出面否認指控，並宣布開告《橫豎研究所》及相關遺屬，但都尚未傳出回歸消息。而金秀賢在爭議爆發至今，已消失演藝圈近1年，演藝活動全面停擺，之後是否能重回一線演員地位，也要看接下來的法律攻防結果，以及外界對他的信任度。2月16日除了是金秀賢的生日外，還有多位明星也在這天同歡，像是加拿大歌手威肯（The Weeknd）、韓國演員李珉廷、中國演員毛曉彤、日本演員小松菜奈等人，也都是今天的壽星，大家一起來祝他們生日快樂吧！