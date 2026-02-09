我是廣告 請繼續往下閱讀

寒流來襲，天冷猝死的通報大增，胸腔暨重症專科醫師醫師黃軒表示，大家都聽過「胖子容易心肌梗塞」，但事實上看起來體脂超低、怎麼吃都吃不胖的排骨精，可能更接近猝死的邊緣。「這不是恐嚇、這是科學」。醫學界有個名詞叫 TOFI (Thin on the Outside, Fat on the Inside)，即俗稱的「隱匿性肥胖」，這是身體出現內新陳代謝的危機。黃軒在臉書表示，俗稱的「隱匿性肥胖」，這是身體內新陳代謝的危機！提醒民眾別再迷信「瘦就健康」這種老掉牙的說法了，如果瘦子但有以下特徵，請立刻找心臟內科醫師報到：黃軒提到，科學告訴我們，外表只是皮囊，心臟內部的「電訊亂跳」與「內臟脂肪」屯積、才是決定你能不能活到明早太陽升起的關鍵。而胖子因為知道自己胖，所以會體檢，但瘦子常常因為覺得自己「體質優越」，所以往往死於「忽略」，但殺手就在血管裡，所以「別被體脂計上的數字騙了」，很多瘦子之所以瘦，是因為肌肉量極低（Sarcopenia），但內臟脂肪卻厚得像層隔音棉。當脂肪堆積在心臟、肝臟周圍時，會誘發嚴重的慢性發炎。黃軒強調，猝死從來不是「胖或不胖」的懲罰，而是血管裡的慢性發炎、心臟裡的電路錯亂、以及長年被忽略的風險，隨時隨地的一次性，向你清算，因此醫學給的真正訊息只有一個「健康不是外型，是結構；不是體重，是風險管理」，要量腰圍、看肌肉量、做心電圖、問家族史，這些動作看起來很無聊，卻可能比任何「完美身材」更值錢。