方大同工作室將推出他的紀錄片與特別專輯。

創作奇才方大同去年2月因病離世，享年41歲。

音樂才子方大同在去年2月21日因病過世，享年41歲。事實上，他早在2011年就罹患氣胸，長期受肺部問題困擾，苦撐14年後，最終不敵病魔離世，讓外界都感到震驚又不捨。而在方大同過世後，他的母親接下方大同遺志，出版他已經規劃好的兒童圖文小說，工作室「賦音樂」也將在2028年推出方大同特別專輯，並透露紀錄片、展覽也在準備中，讓粉絲可一看到他更多的作品。方大同生前雖然持續推出好音樂，但事實上，他早在2011年就罹患氣胸，長期受肺部問題困擾，呼吸困難與衰竭讓他的身體愈趨孱弱，雖然苦撐14年，但最終仍然不敵病魔辭世人間。回顧方大同最後一次露面，他在2024年10月29日被粉絲直擊現身美國音樂大師Herbie Hancock的音樂會，從畫面中看到他戴著帽子與口罩，低調出現在觀眾席，這也成為他留給世人的最後畫面。而在方大同過世9個月後，他開設的工作室賦音樂，在方大同出道20周年的紀念日、也就是去年11月18日，宣布將規劃一個充盈著方大同音樂和藝術氛圍的展演空間，預計在2027年7月14日、方大同44歲冥誕當天開幕。除此之外，賦音樂也透露他們還在籌備方大同的紀錄片，2028年也預計發行方大同的特別專輯。方大同的媽媽也打算將他發行的兒童圖文小說《艾美夢遊》繼續出版下去，因為他們無意間找到方大同的檔案，發現他已為《艾美夢遊》第16-30冊擬定書名，而且大部分都附有清晰的故事線。方媽媽作為英文幼教工作者，她決定繼承方大同遺志，獲得了賦音樂團隊及有關顧問成員的全力支持。而在看到方大同的作品不會被埋沒後，粉絲也相當感動。方大同從15歲開始就自學吉他，18歲自學鋼琴，並深受Stevie Wonder、Marvin Gaye等靈魂樂大師影響，奠定了他獨特的R&B創作風格。2005年，方大同憑藉首張個人專輯《Soulboy》正式出道，清新自然的音樂風格與渾厚溫暖的嗓音，讓他迅速在樂壇嶄露頭角。隨後他推出《愛愛愛》、《橙月》、《可啦思刻》等專輯，持續以高品質的創作穩固自己的音樂地位。2016年，方大同成立個人音樂廠牌「賦音樂 FU MUSIC」，致力於推動華語音樂的多元發展。隔年他推出專輯《JTW 西遊記》，並憑藉此專輯於2017年榮獲第28屆金曲獎「最佳國語男歌手」，擊敗周杰倫、盧廣仲、林宥嘉等歌手，成為繼張學友與陳奕迅之後，第3位獲得該獎項的香港男歌手，音樂能力備受肯定。