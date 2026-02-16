我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節將至，警消界流傳許多不成文的習俗與禁忌，其中最忌諱的一個字就是「閒」。資深員警指出，若在值班時說出「今天很閒」、「都沒案件」等語，往往會導致案件接踵而來，因此無論資歷深淺，大家多抱持寧可信其有的態度，避免鐵齒觸犯禁忌。此外，民俗說法也建議一般民眾，非必要狀況下，過年期間盡量減少出入警局或監獄，以免新的一年招惹官司或牢獄之災。在飲食方面，警消單位也有許多需要避開的食物。象徵興旺的「鳳梨」（旺來）與「旺旺」仙貝，寓意案件頻傳，絕對禁止出現在單位內；「花生」則有發生刑案的諧音，「芒果」代表會忙得不可開交，甚至連西瓜、CC Lemon等也被列為避免品項。相對地，許多單位會在值班台擺放綠色「乖乖」，希望能鎮住煞氣，祈求轄區治安平穩、案件當事人都「乖乖」聽話。若民眾有意在年節期間慰勞警消人員，建議可先致電詢問分隊值班人數，避免數量過多造成困擾。資深警消建議，送禮品項以耐放的無糖或微糖常溫茶飲、寶礦力等運動飲料最為實用，方便外勤人員隨時補充水分，泡麵也是不錯的選擇。同時，民眾送禮時應避開上述的鳳梨、芒果等忌諱口味，以免造成值勤人員心理負擔。