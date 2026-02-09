我是廣告 請繼續往下閱讀

▲權珉娥公開臉部嚴重燒傷照片。（圖／IG@new.kma）

韓國女團AOA前成員權珉娥年初才傳出自殺未遂，沒想到日前又爆出醫療糾紛，她昨（8）日親自在社群透露，自己去做睡眠式宇宙音波（Shurink Universe）時，結束後卻感覺異常疼痛，經過皮膚科醫生診斷後，確定她的臉部二度燒燙傷，而她也公開傷口不斷流膿、長水泡的照片，表示「皮膚像被一層層剝開。」權珉娥為了讓自己以更好的狀態工作，1月24日前往了自己曾多次光顧的醫美診所，因為自己相當怕痛，所以接受睡眠式「宇宙音波（Shurink Universe）」第二代療程，施打能量為600發，原本以為只要睡一覺起來就會變漂亮，想不到術後醒來卻感受到異常劇痛。權珉娥表示當下不僅疼痛難耐，照鏡子後更驚覺臉部狀況異常，皮膚出現嚴重受損反應，組織液、水泡不斷生成，讓她當場情緒崩潰，事後經皮膚科診斷，確認為「深層二度燒傷」，受傷範圍集中於臉部與頸部，燒傷面積佔全臉，約為全身的10%。針對事故原因，權珉娥指出，院方說法前後出現矛盾，診所院長起初表示施打過程並無異常，推測可能是探頭出現問題，但隨後又改口稱若探頭有缺陷，理應無法完成施打，讓她難以接受，此外，她也質疑診所在此次療程前，未要求她簽署睡眠麻醉或相關療程的同意書。對此，院方回應權珉娥在去年10月就簽署過同意書，雙方各執一詞，爭議持續擴大，雖然院方表示願意負責，但卻無法接受權珉娥提出的賠償要求，因此兩方協商破裂；因此權珉娥宣布對診所提告，交由法律途徑釐清責任歸屬，她坦言，這起意外不僅讓自己的工作全面停擺，心理狀態造成衝擊，恐慌症再度發作，讓本就努力調整情緒狀況的她感到身心俱疲，她表示，希望透過自己的經驗，可以讓更多人正視醫美風險，避免類似事件再次發生。