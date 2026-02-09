我是廣告 請繼續往下閱讀

▲方文琳（如圖）日前和家人騎電輔車環島，相當熱血。（圖／翻攝自臉書 方文琳）

方文琳今（9）日和女兒于齊薇出席騎電輔車環島後的分享會，雖然是電輔車，但方文琳自豪幾乎都是純腳踩，很少把開關打開，難怪身材保持得宛如少女，和剛出道時差異不大，而方文琳當年和裘海正、伊能靜被封為「飛鷹三姝」紅遍80年代，方文琳也透露今年是她們出道40週年，裘海正有邀約合體，希望能開唱，不過時間很難配合，不確定能否成行。劉文正1986年創辦飛鷹唱片，力捧裘海正、方文琳和伊能靜，她們還被封為「飛鷹三姝」，今年是她們出道40年，方文琳今出席記者會時透露，「今年希望可以碰在一起，但要看有沒有辦法，現在唱歌不是要賺錢了，而是一種跟歌迷之間的交流，他們也會很開心。」只是伊能靜後來到中國發展，方文琳也很少跟她聯絡，都是透過裘海正聯繫，至於有沒有機會請到劉文正？方文琳笑說，「怎麼可能！真的很想念他。」她也驚吐已經30年沒見到劉文正，「但我倒是滿常夢見他。」把眾人嚇了一跳。方文琳才解釋，是夢到劉文正很帥的樣子，沒有什麼別的意思，「我們盡量不打擾，就這樣吧！」方文琳日前與全家人一起騎車環島，包括女兒于齊薇、兄弟等8、9個人，出發前還特地看了農民曆，選了良辰吉時出發，不過這次是騎「電輔車」，她大讚電輔車的發明，在上坡時有很大的幫助，讓10天的環島不算太艱辛。