▲護國宮貼心推出丙午馬年生肖推薦祈福點燈表。（圖／護國宮提供）

迎接丙午馬年到來，桃園護國宮提出2026年生肖點燈攻略，針對十二生肖運勢提供補財庫、安太歲、天醫燈等全方位守護建議，包括屬馬安太歲、屬牛龍豬補財庫等。此外，同步推出太子爺公加持的祈福與開運「三大聖品」，是馬年重整財庫必備神器 ，保佑新的一年財源滾滾、平安順遂。桃園護國宮供奉主神為中壇元帥哪吒三太子，是北台灣最大的太子廟。針對 2026 年運勢，推出生肖點燈祈福攻略如下：屬馬：適逢太歲當頭，流年壓力較大，建議安太歲與光明燈。屬牛、龍、豬：財庫易損、健康易失，建議點亮財神燈、元辰燈與天醫燈，並補財庫。屬鼠、兔、羊：運勢波動較大，建議透過點燈與夜拜星君保平安、穩人緣。至於屬蛇、猴、雞、狗：亦有對應之元辰燈、財神燈或五方福德燈，建議及早補運迎接轉機。廟方表示，除了點燈補財庫外，今年以祈福、開運為主旨，推出三款限量結緣品，包括護身太子兜平安符，開運太子平安酒及太子招財撲滿，全是守護平安、開運重整財庫神器。除此之外，現場還準備了一卡通、限定祈願馬、開運吊飾等豐富結緣品，參與點燈或啟認斗首，都有專屬滿額謝禮。新春初一到初五還有太子遊樂園，初四到初五神行盃四驅車賽等活動，新春期間開放免費暢玩。桃園護國宮表示，太子爺象徵勇敢、正義與守護，這些文創品讓信眾感受到「與神同在」，隨時被守護。