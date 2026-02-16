我是廣告 請繼續往下閱讀

以下為本文重點：

金秀賢、金賽綸時間軸回顧

金秀賢、金賽綸是誰？差13歲曾在女方國中時交往

金賽綸遺屬指控：交往始於未成年 手持錄音、金秀賢手寫證據

金秀賢金賽綸案件進度！警察廳長：調查進入尾聲

▲《橫豎研究所》透過YouTube爆料金秀賢跟金賽綸過去的點滴。（圖／翻攝自가로세로연구소 YouTube）

▲金秀賢跟金賽綸2016年的調情對話曝光。（圖／NOWnews翻譯、翻攝가로세로연구소 YouTube）

韓國演員金賽綸於2025年2月16日自殺離世，得年24歲，事發至今已經過去一年，和金秀賢所爆發的未成年交往爭議也有了許多進展，《NOWNEWS今日新聞》帶您回顧事件始末，金秀賢當時被爆料從女方國中時期就開始交往，因此他被爆料多次傳「想妳、想親妳、抱著妳睡」等相關肉麻簡訊更是讓他招來許多罵聲；不過男方指控訊息、語音簡訊皆是AI偽造，日前國立科學搜查研究院公布鑒定結果，表示無法辨別消息真偽，同時透露目前金秀賢案已經進入收尾階段，若是有新消息會再對外公布。2022／05／18：金賽綸酒駕肇事，形象重創、工作停擺2022／12／01：Gold Medalist 宣布不再續約2024／03／24：金賽綸上傳與金秀賢貼臉照，引爆戀情猜測2025／02／16：金賽綸過世，當天為金秀賢生日2025／03／10～14：家屬、《橫豎研究所》連日爆料，金秀賢改口承認交往、但強調金賽綸當時已成年2025／03／31：金秀賢現身記者會，爆哭直言自己是清白、並正式提告2025年底：警方針對相關錄音檔真偽展開數位鑑識，調查進入尾聲金秀賢是韓國代表性男演員之一，1988年出生，2007年以電視劇《泡菜乳酪微笑》出道；2011年《夢想起飛Dream High》打開知名度；2012年憑《擁抱太陽的月亮》躍升一線男星，之後他靠著《來自星星的你》風靡全亞洲，確立頂流地位。金秀賢擅長在深情與喜劇之間切換，演技細膩自然，被視為兼具實力與號召力的國民演員。金賽綸是韓國童星出身的女演員，2000年出生，9歲即以電影《大叔》走紅，憑自然真摯的表演獲得高度關注，被譽為「天才童星」；她隨後在《能聽見我的心嗎？》、《道熙呀》等作品中持續展現成熟演技，並以細膩的情感層次獲得影評肯定；成年後，金賽綸嘗試轉型，出演電視劇與獨立電影，拓展戲路，不過在2022年時她酒駕自撞，名聲跌落谷底，2025年2月16日自殺離世，得年24歲。金賽綸在2025年2月16日過世，得年24歲，消息震驚演藝圈，隨後，其家屬自3月起透過YouTube頻道《橫豎研究所》爆料，指控她在國中時曾與男星金秀賢交往6年，期間甚至出現一名自稱「金賽綸阿姨」的人出面聲援，遺屬隨後召開記者會，並以違反《兒童福利法》為由，對金秀賢提出告訴，引發外界高度關注。對此，金秀賢方面出面回應，承認曾與金賽綸交往，但強調兩人是在2019年底、女方已就讀大學後才開始交往，且戀情僅維持至隔年春天，並否認任何涉及未成年人的不當行為。他同時否認外界所指稱的情書是寫給金賽綸，表示該信件實際上是寄給當時正在交往、也是唯一的一名演員女友。金秀賢已針對金賽綸遺屬及《橫豎研究所》提起刑事告訴，並求償120億韓元，以捍衛自身名譽。針對金賽綸生前錄音檔是否遭變造或為AI合成，國科搜去年11月回報警方鑑定結果，最終結論為「無法判定」，由於技術限制，相關單位無法確認該段錄音究竟是否為AI生成，或是否曾遭到人為剪輯、變造。為進一步釐清錄音檔是否確實出自金賽綸本人，警方目前已扣押《橫豎研究所》主持人金世義的手機與電腦，進行數位取證調查，首爾警察廳廳長日前透露，「數位取證結果已經收到，調查已進入最後收尾階段，預計很快就能對外說明結果。」這份錄音檔之所以備受關注，是因為金賽綸家屬透過《橫豎研究所》公開表示，該錄音為金賽綸生前所留下，內容提及她在未成年時便與金秀賢交往；對此，金秀賢方面則強烈反駁，指控錄音檔為AI偽造，因此錄音檔真偽是金秀賢能否可以東山再起的關鍵證據。