過年刮刮樂熱潮中，一名網友意外從垃圾桶撿到一張被丟棄的刮刮樂「鈔票一把抓」，他發現上頭出現「鈔票」符號感到奇怪，有內行人解釋，該款刮刮樂藏有隱藏規則，只要刮出「鈔票圖案」，即可拿下所有獎項，最終也確認該張彩券實際中獎金額為4500元，讓許多網友驚喜直呼：「有鈔票欸竟然丟掉！這樣4500爽賺。」
撿到廢棄刮刮樂！他仔細一看「隱藏規則」嗨翻：爽撈4500元
一名網友分享離奇經歷，他目睹妹妹將一張已刮完的刮刮樂「鈔票一把抓」丟棄，他撿起來仔細一看覺得哪裡怪怪的，但怎麼算都看不出真正的中獎金額，詢問身邊朋友也各有不同解讀，讓他相當困惑。
原PO將情況分享到Threads後，引發大量討論。有眼尖的網友發現，刮區中出現「鈔票」符號，其實是這款刮刮樂的「隱藏玩法」，代表整張彩券全中，不需要對中任何號碼。經過確認後，這張原本被丟棄的刮刮樂，實際中獎金額為4500元。
貼文曝光後，不少網友替妹妹直呼可惜，「可惜妹妹遊戲規則不懂」、「我有親戚之前開彩券行，他說每個月都能從客人丟掉的刮刮樂，穩定撈到幾千」。也有熟悉刮刮樂規則的民眾補充，彩券上的英文代碼其實早已標示中獎金額，例如「FCH」代表中獎4500元且免扣稅，「FCT」則是中15000元，需依規定扣稅後實領。原PO撿到的這張彩券正是FCH代碼，因此確定中獎4500元。
刮刮樂沒中別亂丟！3款沒對中號碼也能拿獎金
實際上，這張「鈔票一把抓」是一款售價300元的刮刮樂，基本玩法是以「您的號碼」對中「幸運號碼」即可獲得對應獎金。然而真正的關鍵在於隱藏規則，只要刮出「一疊鈔票」圖示，即使號碼全數未中，也能一次拿下整個獎金池，若是出現鈔票符號僅有兩種結果，若下方標註「300元」代表中獎4500元，或是標註「1000元」獲得大獎15000元。
今年台彩春節期間販售的刮刮樂，除了「鈔票一把抓」之外，其實仍有多款具備相似的「全區中獎」或特殊判定規則。例如200元的「金好鑽」，刮中鑽石即可獲得全區獎金；「百萬年終獎金」則是在指定欄位刮出鈔票即可中獎500元。
過年玩刮刮樂一定要先詳閱遊戲說明，刮完後若不確定是否中獎，可直接拿到彩券行櫃檯請店員掃描確認，或下載「台彩APP」掃描QR Code對獎，避免因誤判而錯失獎金，甚至把中獎彩券當垃圾丟掉，千萬別因此和財神爺擦身而過了！
資料來源：台彩官網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:刮刮樂長期下來的回報率本來就偏低，持續購買只會讓支出累積，建議中獎後就適時停手，抱著娛樂心態嘗試即可，購買前也要評估自身能力，避免因過度投入影響生活作息與開銷。
