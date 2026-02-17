我是廣告 請繼續往下閱讀

▲電腦型彩券114年各遊戲頭獎中獎注數及頭獎總獎金。（圖／台灣彩券公司提供）

▲114年各縣市億元頭獎中獎注數統計。（圖／台灣彩券公司提供）

▲114年各縣市億元頭獎總中獎獎金統計。（圖／台灣彩券公司提供）

過年大家都會買彩券試手氣，希望能一夕致富成為億萬富翁，尤其今（115）年大樂透春節加開480組100萬元，根據台灣彩券公司統計，去年威力彩、大樂透、今彩539這3款樂透型遊戲共開出417注頭獎，其中億元以上頭獎共22注，分別落在10個縣市，若以開出億元獎項注數而言，台中市、桃園並列開出最多億元獎項的縣市。根據台彩統計，去年威力彩共開出5注億元級距的頭獎，發出的頭獎總獎金高達44.4億元，114年2月24日、6月26日開出的頭獎獎金分別是20.07億元和17.38億元。大樂透全年共開出19注頭獎，其中17注獎金均超過1億元；而週一到週六每天開獎的今彩539全年開出的頭獎注數多達393注，頭獎總獎金達28.6億元，相較113年的20.1億元，增加43%。以中獎級距來看，114年開出的417注頭獎中，有46注中獎金額未達500萬元；347注獎金介於500萬元至1000萬元之間；2注獎金超過1000萬元，但未達1億元；20注獎金超過1億元但未達10億元；2注的單注中獎金額達到10億元以上。總計114年共開出22注億元以上的頭獎。從開出地點來看，114年度的22注億元頭獎分別落在10個縣市，且將近8成集中於六都。以開出億元獎項注數而言，台中市、桃園市各囊括5注，是114年開出最多億元獎項的縣市。若以這22注億元頭獎的中獎金額進行統計，在10個縣市中，排名全國前3名的縣市分別為台中市（31.18億元）、新北市（20.07億元）和花蓮縣（7.92億元），合計總中獎金額達59.17億元，佔全國22注億元頭獎獎金總額85.61億元的近7成。