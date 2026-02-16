我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆新年倒數計時，政壇春聯話題持續發燒，前總統蔡英文推出馬年春聯「福氣加碼」，卻意外引爆網路論戰；藍白支持者嘲諷「字真難看」，更拿來與前總統馬英九、台北市長蔣萬安的書法相比，結果反遭網友狠酸：「那是書法家寫的，想酸還不做功課，有夠可悲。」其實，「福氣加碼」是由書法詩人何景窗題字，字體非常具有特色，吸引一大票年輕人喜愛。蔡英文日前在臉書分享，今年春聯刻意選擇不同於以往的路線，她提到，自己爬山時偶爾會看到民眾貼著「蔡英文的春聯」，因此今年想嘗試「平易近人、簡單好懂一點」的風格，最後選定「福氣加碼」四字，並送上祝福，希望新的一年大家能「幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼」！春聯一公開，年輕網友幾乎一面倒給好評，留言區湧現「好好看」、「愛了愛了！太可愛了」、「這是不是貓肥家潤的何景窗老師寫」、「何景窗老師的字～～～太好看了嗚嗚嗚」、「窗窗老師的字真的超適合的！！福氣加碼，滿滿的祝福～」、「天啊，臺灣媽媽的春聯太可愛了，好喜歡喔」、「感覺做成手機殼也不錯」。其實，何景窗早已是文青圈與流行文化中的熟面孔，原本是知名廣告公司文案的她，一度對未來陷入迷惘，醒悟後便離職轉向創作，2007年開始在報章雜誌寫專欄，並出版半自傳散文作品《想回家的病》；2013年，何景窗以書法明信片形式發表自己的詩句，文字直白卻極具情感，迅速在年輕族群中走紅。何景窗後續創作的極短詩如「貓肥家潤」、「晚安夢到我」，不僅成為代表作，也成了被大量仿冒、侵權的熱門語句。她的書法逐漸發展成圖像授權，與故宮博物院、國立臺灣歷史博物館合作，推出春聯、衣服、手機殼、貼圖等商品，成功讓書法從傳統藝術走進日常生活，何景窗更曾為五月天演唱會題字「勇敢」、「倔強」、「頑固」、「人生海海」，吸引無數歌迷收藏。事實上，「福氣加碼」春聯的成功，並非偶然，卸任後的蔡英文，沒有淡出公眾視野，近來反而頻繁現身社群平台，親切地與網友們互動，屢屢成為討論焦點，更獲得一個新封號「海巡王」，成功搶攻年輕人的心。蔡英文在Threads上的簡介中提到，「家有5狗2貓，宵夜喜歡吃泡麵，以前是蔡教授，現在是已經畢業的小英總統」，而小英留言的內容都相當幽默、逗趣，各種神回覆讓網友笑稱「不要再讓小英上網了！」、「快把蔡英文手機收起來」。其中最具代表性的，莫過於副總統蕭美琴挑戰「撒嬌舞」的影片底下，釣出蔡英文親自留言，她僅輕鬆寫下3字「留友看」，卻意外獲得超過15萬讚，互動數甚至輾壓原影片。網友紛紛調侃「誰教小英用這個詞的？」、「咪琴跳了半天，按讚數竟然沒這三個字高」、「影片好笑程度100%，蔡英文留言好笑程度1,000,000,000%」。文化大學廣告系教授鈕則勳表示，前總統蔡英文卸任後比較沒有包袱，因此社群經營走向比較輕鬆、生活面向的文章，像是爬山、養毛小孩議題，粉絲黏著度比較高，「軟性議題」民眾也比較有興趣去看。另外，同時也可以發現，蔡英文的社群除了軟性議題，也會幫忙政策背書、幫賴政府宣傳，凸顯前總統的高度。鈕則勳續指，其實蔡英文有自己的顯著性，除了她是前任元首身分以外，其基本盤本來就是年輕人。他進一步提到，蔡英文當年選舉時，特別強化「最能守護台灣民主的人」作為定位，就是訴求年輕選票，2020年的選戰，想當多數的年輕人都投給她，加上小英的經營內容都走寵物「萌行銷」，這本來就很有市場性，是吸引年輕族群的關鍵。