刮刮樂可以回收嗎？正解公布：一堆人搞錯

刮刮樂因上亮膜、金屬等複雜材質，回收效益差、建議直接丟入一般垃圾。

刮刮樂因上亮膜、金屬等複雜材質，回收效益差、建議直接丟入一般垃圾

「沒中的大樂透彩券，和生活常見的電子發票一樣，都只是有塗層的熱感應紙，同樣建議丟一般垃圾

大樂透彩券可以回收嗎？環境部公布解答：小心做錯罰6000

過去各大環保局也呼籲民眾，必須做好垃圾分類，倘若違反《廢棄物清理法》，可依規定處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

彩券材質屬於「感熱紙」，該紙張表面由許多塗層合成，目前現有的紙類回收技術難以有效分離塗層，建議民眾直接當作一般垃圾丟棄，屬於不可回收物品。

不只刮刮樂、彩券不能常弄錯！「8種過年物品」也上榜

📍暖暖包

📍鞭炮

鞭炮施放後含有紙屑、塑膠殘骸和殘留火藥物質，施放後應妥善清理周邊，記得千萬不能直接丟入大自然。

📍蠟燭

📍絨毛玩偶

📍魚刺

絨毛玩偶屬於不可回收，需丟一般垃圾，建議民眾過年夾娃娃多克制。

📍禮盒泡殼

📍仙女棒

📍阿嬤冰箱的菜