2026春節連假到來，每年過年絕對少不了刮刮樂、大樂透彩券，年年都吸引不少人試手氣，但使用過後的刮刮樂、彩券要丟一般垃圾還是回收？一直以來都有許多民眾搞錯。根據台灣非營利環保組織「RE-THINK重新思考」、環境部表示，刮刮樂因上亮膜或金屬等複雜材質，回收效益太差，直接丟一般垃圾即可；至於大樂透彩券或威力彩彩券，應屬於「感熱紙」由眾多塗層組成，現行無法有效分離塗層，同樣直接丟一般垃圾，也提醒民眾千萬別亂丟垃圾，若違反最高可處6000元罰鍰。
刮刮樂可以回收嗎？正解公布：一堆人搞錯
台灣非營利環保組織「RE-THINK重新思考」曾在社群平台Threads分享，盤點過年期間的常搞錯的垃圾，其中「刮刮樂」、「沒中獎的大樂透彩券」都是每年常被誤丟進回收的物品。
「RE-THINK重新思考」解釋，刮刮樂因上亮膜、金屬等複雜材質，回收效益差、建議直接丟入一般垃圾。另外，「沒中的大樂透彩券，和生活常見的電子發票一樣，都只是有塗層的熱感應紙，同樣建議丟一般垃圾即可！
大樂透彩券可以回收嗎？環境部公布解答：小心做錯罰6000
根據環境部化學物質管理署表示，彩券、電子發票、ATM提款單、銀行叫號單等材質屬於「感熱紙」，該紙張表面由許多塗層合成，包括隱色染料層、顯色劑、敏化劑及穩定劑等塗層，目前現有的紙類回收技術難以有效分離塗層，只留下紙張纖維。
綜上所述，大樂透或威力彩彩券無法作為紙類回收，建議民眾直接當作一般垃圾丟棄，屬於不可回收物品。過去各大環保局也呼籲民眾，必須做好垃圾分類，倘若違反《廢棄物清理法》，可依規定處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。
不只刮刮樂、彩券不能常弄錯！「8種過年物品」也上榜
除了刮刮樂、彩券是常被弄錯的垃圾以外，台灣非營利環保組織「RE-THINK重新思考」也點名其他常被搞錯的物品，包含「鞭炮、蠟燭、絨毛娃娃、魚刺、禮盒泡殼、仙女棒、阿嬤冰箱的菜」等，每樣在處理上皆有需要注意的部分。
📍暖暖包
暖暖包由複合材質組成，含有鐵粉、活性碳、鹽及吸水性樹脂等，目前無回收管道，建議充分發熱使用過後再丟棄，以免起火釀禍。
📍鞭炮
鞭炮施放後含有紙屑、塑膠殘骸和殘留火藥物質，施放後應妥善清理周邊，記得千萬不能直接丟入大自然。
📍蠟燭
燃燒後的蠟油難以回收，請直接丟入一般垃圾，建議未來改使用電子蠟燭替代。
📍絨毛玩偶
不可回收，需丟一般垃圾，建議民眾過年夾娃娃克制一點。
📍魚刺
倘若所在的縣市沒有回收「堆肥」廚餘時，請直接將魚刺丟一般垃圾，由於豬隻無法吞嚥魚刺，不可以成為養豬廚餘回收。
📍禮盒泡殼
泡殼看似重量輕，但因材質單一，具備回收價值，請丟塑膠回收。
📍仙女棒
屬於金屬材質，燃燒後需回收。
📍阿嬤冰箱的菜
冰箱內過期的菜或冷凍食品，請以廚餘回收。
資料來源：RE-THINK重新思考、環境部化學物質管理署
