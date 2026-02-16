過年垃圾車幾乎只收到今天、除夕晚上6點前，接下來要等到初四才恢復收運，如果家中沒有廚餘機，除夕年夜飯、初一到初三的廚餘要怎麼處理，才能不發臭、不長果蠅、蟑螂撐到垃圾車來呢？《NOWNEWS》一次整理5大方法，讓你減少家中廚餘異味，讓廚餘不再是過年的頭痛問題。
1、徹底瀝乾水分
廚餘會產生臭味，很多時候都是因為細菌滋生，而水分最容易讓細菌生長！所以排除水分是相當重要的一步。
📌物理脫水：丟掉廚餘之前，可以用濾網、廚房紙巾等吸乾水分，或是用湯匙壓出水分，減少食物的水分殘留。容易發臭的蛋殼也可以先清洗，晾乾再丟。
📌報紙吸水：可以在垃圾袋或廚餘桶底部墊上報紙或過期日曆紙，幫助吸除多餘水分，也能防止袋子裡的廚餘戳破袋子。
📌晾乾：要丟棄的菜葉、蔬果皮等生廚餘，可以先鋪在報紙上稍微晾乾，面積較大的葉菜類廚餘，也可以先用剪刀剪成小塊，乾燥後的生廚餘能有效降低發霉、發臭的機會，也可以縮小體積，節省垃圾袋空間。
2、運用「去味神器」減少異味
📌小蘇打粉：小蘇打粉不僅可以用來清潔廚房，對於除臭也有很好的效果，可以在廚餘的垃圾袋中撒上一些小蘇打粉，防止臭味產生。
📌咖啡渣：喝完咖啡的咖啡渣也是「除臭神器」，只要把咖啡渣放進廚餘桶、垃圾袋中就可以了。
3、大魔王「海鮮類」處理法
📌規劃菜單：容易散發臭味的海鮮料理，可以安排在垃圾收運的前一天吃，減少儲存時間。
📌包裹防刺：瓜子殼、蟹殼、蝦殼、魚刺、雞骨頭等，再放進袋子前可以用報紙包起來，以免袋子被刺破，污水流出來。
4、熟廚餘直接冰起來
如果不排斥把廚餘放進冰箱冷凍保存，把不吃的剩菜剩飯放進冷凍庫是最好的處理做法，可以用保鮮膜封住容器、蓋上蓋子再放進冷凍庫，也可以用保鮮袋裝廚餘，擠出多餘空氣再密封放進冷凍。
5. 袋口正確綁法
日本塑膠袋及垃圾袋製造商Sanipak Japan就分享2個把垃圾袋綁緊的方法，可以減少異味竄出的機會。
📌方法一：儘量把垃圾袋中的空氣擠出來，再把袋口向下折3次，抓住向下折的袋口兩端，打兩個結即可。
📌方法二：一樣先將垃圾中的空氣擠出來，旋轉袋口成長條狀，再把袋口打一個結就完成了。
廚餘機好用嗎？屏東最高補助6000元
現在越來越多家庭開始使用廚餘機，廚餘機真的好用嗎？知名工業職人YouTuber「超認真少年」阿仔師曾發表影片表示，廚餘機相當實用，徹底解決民眾需要追垃圾車倒廚餘的困擾，他也建議可從3方面挑選廚餘機，第一是選擇有分層設計和陶瓷塗層的內鍋，減少廚餘機內部刮傷機會；第二是有自動反轉的馬達，以免遇到高纖蔬菜導致馬達燒壞；最後有活性碳、活氧殺菌等除臭技術的廚餘機，才能讓過年期間廚餘不發臭。
2027年全台將全面禁止家戶廚餘養豬，台中、屏東等縣市政府紛紛推出廚餘機補助，其中台中最高補助5000元，但是短短一周1萬個名額就被搶光，後續可留意有無加碼名額；屏東縣補助購機發票金額的40％、最高6000元，申請時間到3月31日為止，名額有限；過去也有其他縣市推出廚餘機補助，今年民眾可多關注所在縣市消息。另外，廚餘機補助通常是指「乾燥處理型」或「生物分解型」，粉碎型的鐵胃或是冷藏、冷凍類型沒有補助。
資料來源：Sanipak Japan、超認真少年、台中市政府、屏東縣政府
我是廣告 請繼續往下閱讀
廚餘會產生臭味，很多時候都是因為細菌滋生，而水分最容易讓細菌生長！所以排除水分是相當重要的一步。
📌物理脫水：丟掉廚餘之前，可以用濾網、廚房紙巾等吸乾水分，或是用湯匙壓出水分，減少食物的水分殘留。容易發臭的蛋殼也可以先清洗，晾乾再丟。
📌報紙吸水：可以在垃圾袋或廚餘桶底部墊上報紙或過期日曆紙，幫助吸除多餘水分，也能防止袋子裡的廚餘戳破袋子。
📌晾乾：要丟棄的菜葉、蔬果皮等生廚餘，可以先鋪在報紙上稍微晾乾，面積較大的葉菜類廚餘，也可以先用剪刀剪成小塊，乾燥後的生廚餘能有效降低發霉、發臭的機會，也可以縮小體積，節省垃圾袋空間。
📌小蘇打粉：小蘇打粉不僅可以用來清潔廚房，對於除臭也有很好的效果，可以在廚餘的垃圾袋中撒上一些小蘇打粉，防止臭味產生。
📌咖啡渣：喝完咖啡的咖啡渣也是「除臭神器」，只要把咖啡渣放進廚餘桶、垃圾袋中就可以了。
📌規劃菜單：容易散發臭味的海鮮料理，可以安排在垃圾收運的前一天吃，減少儲存時間。
📌包裹防刺：瓜子殼、蟹殼、蝦殼、魚刺、雞骨頭等，再放進袋子前可以用報紙包起來，以免袋子被刺破，污水流出來。
如果不排斥把廚餘放進冰箱冷凍保存，把不吃的剩菜剩飯放進冷凍庫是最好的處理做法，可以用保鮮膜封住容器、蓋上蓋子再放進冷凍庫，也可以用保鮮袋裝廚餘，擠出多餘空氣再密封放進冷凍。
日本塑膠袋及垃圾袋製造商Sanipak Japan就分享2個把垃圾袋綁緊的方法，可以減少異味竄出的機會。
📌方法一：儘量把垃圾袋中的空氣擠出來，再把袋口向下折3次，抓住向下折的袋口兩端，打兩個結即可。
現在越來越多家庭開始使用廚餘機，廚餘機真的好用嗎？知名工業職人YouTuber「超認真少年」阿仔師曾發表影片表示，廚餘機相當實用，徹底解決民眾需要追垃圾車倒廚餘的困擾，他也建議可從3方面挑選廚餘機，第一是選擇有分層設計和陶瓷塗層的內鍋，減少廚餘機內部刮傷機會；第二是有自動反轉的馬達，以免遇到高纖蔬菜導致馬達燒壞；最後有活性碳、活氧殺菌等除臭技術的廚餘機，才能讓過年期間廚餘不發臭。
2027年全台將全面禁止家戶廚餘養豬，台中、屏東等縣市政府紛紛推出廚餘機補助，其中台中最高補助5000元，但是短短一周1萬個名額就被搶光，後續可留意有無加碼名額；屏東縣補助購機發票金額的40％、最高6000元，申請時間到3月31日為止，名額有限；過去也有其他縣市推出廚餘機補助，今年民眾可多關注所在縣市消息。另外，廚餘機補助通常是指「乾燥處理型」或「生物分解型」，粉碎型的鐵胃或是冷藏、冷凍類型沒有補助。