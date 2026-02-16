一年一度的過年又到來，每年過年是與親戚家人圍爐團聚的好日子，但不免會遇到長輩們的問題轟炸。過去有網友提到，對於過年都會被問「薪水有多少？」感到煩躁，引來眾多台灣人認同回應「真的管太多」。根據yes123求職網統計，「現在薪水多少啊？」以超過45%比例奪冠，打敗「工作在哪」、「什麼時候結婚」等萬年討厭話題，成為2026過年最害怕的問題第一名。
過年最討厭被問什麼？台灣人一致認同點它：管太多
過去有女網友在PTT無奈詢問，表示每到過年都會覺得親戚很煩人，每年都會問到薪水問題，「雖然知道可能是關心所以才會問，但薪水就那樣，說出來他們又會繼續追問說，阿薪水怎麼那麼少？要不要換工作？」讓她十分崩潰。
貼文曝光後，隨即引來眾人心有戚戚焉回應，「有些親戚真的管很多」「我也才幾歲而已，過年回來就被問什麼時候要嫁？薪水多少
？有沒有男朋友」、「關你什麼事，我都這樣回答，第一次他們會嚇到，之後就不會囉嗦」、「過年最忙的不是拜拜、不是煮飯，是應付親戚各種提問」。
台灣人過年最討厭問題出爐！「薪水多少」打敗工作、結婚：45.1%奪冠
yes123求職網近日公布「馬年過年計畫與新春消費調查」，本次整理2026過年與家人親戚聚會「最害怕被問到的問題」排行，若在可複選情況下，前5名依序為：「現在薪水多少啊？夠用嗎？」（45.1%）、「在做什麼工作？哪裡上班啊？」（44%）、「年終獎金幾個月啊？」（43%），以及「有沒有正在交往的對象啊？」（39.2%）、「打算什麼時候結婚？」（38.2%）。
除此之外，也有5個讓人害怕又尷尬的提問，包含「買房子了沒？買車了沒？」（37%）、「要不要幫妳（你）介紹男（女）朋友？」（32.9%）、「打算什麼時候生小孩？」（31.9%），以及「工作（公司）穩不穩定？老闆（主管）人好不好？」（30.7%）、「工作太忙，變胖（瘦）了啊？」（29.2%）。
過年被問薪水怎麼辦？心理師教「3大回法」輕鬆應付
面對過年期間長輩們的靈魂拷問，究竟該如何應對才不失禮又能化解呢？諮商心理師吳鈺勛過去在臉書表示，長輩們之所以愛問工作、年終獎金、結婚或有沒有對象，是因為他們認為這叫「關心」，習慣以世俗標準看成功，包含房子、婚姻、薪水等，也會好奇你的生活，但方式不一定正確，且這些問題對當事人來說，等同於直戳痛點。
吳鈺勛建議可以換個角度思考，這些問題只是長輩們的關心方式，並不代表真的在批評你，儘管有時候聽起來很像，面對這些問題也傳授以下3大回法，既能脫身又不尷尬。
📍策略一：禮貌模糊法
當長輩問：「年終多少啊？」
回答：「今年公司情況還可以，感謝您的關心！」
用禮貌的回答模糊焦點，既不透露細節，也不讓對方覺得被怠慢。
📍策略二：幽默化解法
當長輩問：「什麼時候結婚？」
回答：「您這麼關心，那要不幫我介紹個對象？」
用輕鬆的語氣化解壓力，反倒讓話題輕鬆起來。
📍策略三：轉移話題法
當長輩問：「薪水夠不夠用啊？」
回答：「還好還好，最近倒是聽說您家的柚子賣得很好？」
迅速轉移到長輩感興趣的話題，避免陷入長時間拷問。
倘若害怕長輩們越問越多，建議可以直接「先發制人」，一見面先提到「最近工作有點累，過年能和大家團聚真好！」用正向的話題壓住他們的好奇心；也可以「主動找話題」，多聊他們熟悉的事情，避免焦點全在自己身上，最重要的是別給自己太多壓力。
資料來源：yes123求職網、諮商心理師吳鈺勛
