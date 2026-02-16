我是廣告 請繼續往下閱讀

過年最討厭被問什麼？台灣人一致認同點它：管太多

每到過年都會覺得親戚很煩人，每年都會問到薪水問題

▲年節圍爐是重要的大日子，但不少人抱怨最討厭聽到親戚長輩詢問工作薪水。（圖／取自Pexels）

台灣人過年最討厭問題出爐！「薪水多少」打敗工作、結婚：45.1%奪冠

「現在薪水多少啊？夠用嗎？」（45.1%）、「在做什麼工作？哪裡上班啊？」（44%）、「年終獎金幾個月啊？」（43%），以及「有沒有正在交往的對象啊？」（39.2%）、「打算什麼時候結婚？」（38.2%）。

▲「現在薪水多少啊？夠用嗎？」成為2026年過年最討厭的話題，不少民眾坦言對於該問題感到懼怕又尷尬。（圖／記者朱永強攝）

過年被問薪水怎麼辦？心理師教「3大回法」輕鬆應付

是因為他們認為這叫「關心」，習慣以世俗標準看成功，包含房子、婚姻、薪水等，也會好奇你的生活，但方式不一定正確，且這些問題對當事人來說，等同於直戳痛點。

▲諮商心理師吳鈺勛表示，長輩們之所以愛問工作、年終獎金、結婚或有沒有對象，是因為他們認為這叫「關心」，習慣以世俗標準看成功，包含房子、婚姻、薪水等，也會好奇你的生活。（示意圖／取自Pexels）

📍策略一：禮貌模糊法

📍策略二：幽默化解法

📍策略三：轉移話題法

建議可以直接「先發制人」

也可以「主動找話題」