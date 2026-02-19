我是廣告 請繼續往下閱讀

迎接農曆馬年，民眾黨推出新春拜年春聯與發財金小物，設計與安排卻意外成為政治觀察焦點，除了常規版本由現任黨主席黃國昌單獨署名外，還特別加碼印製限量的「雙蛋黃」春聯，由創黨主席柯文哲與黃國昌聯名落款；連一元發財金也同步「柯昌合體」，引發外界揣測，是否有意淡化黨內「兩顆太陽」的人氣與權力敏感問題。民眾黨今年馬年春聯，最終定案為「萬眾同欣」四字，表面上是祝賀新年、祈願社會欣欣向榮，但在政治語境中，也被解讀為對支持者釋出訊號，面對近來的司法爭議與政治壓力，這四字不只是賀詞，更象徵民眾黨上下要「同心同行」、穩住基本盤。據了解，由於黃國昌為現任民眾黨主席，常規版春聯自然以他單獨落款為主；但柯文哲身為創黨主席與精神象徵，在支持者心中仍具高度代表性，黨內因此拍板加印「雙蛋黃」春聯，讓柯、昌兩人共同署名，並採限量發送方式。不只是馬年春聯，民眾黨今年的新春小物同樣走「雙主角」路線，一元發財金採立體雙面設計，其中一面印製的是Q版黃國昌，他邊騎著馬、手拿代表性「青蔥」，取諧音「馬上蔥」，寓意「馬上衝」；另一面則可以看到Q版柯文哲，抱著他最愛的花生罐頭，搭配「Horse花生、好事發生」的雙關祝福，延續白營一貫的年輕風格。民眾黨春聯與小物的設計巧思，也再度讓輿論聚焦，黨內權力結構與「兩顆太陽」的微妙關係。外界同時關注，這樣的安排是否也與藍白關係走向有所呼應，試圖在對外競合與對內團結之間取得平衡。面對藍白合作議題，柯文哲近期拋出「藍白分」的新說法，強調與其一味追求合併，不如分工合作、各司其職；不過，當媒體追問「藍白分」是否可能從分工演變為「分手」時，柯文哲語帶嘲諷回應，稱藍營朋友「每個都很玻璃心」，綠營則是「見獵心喜」，並反將矛頭指向總統賴清德，反問藍白關係的緊張氛圍「不就是賴清德造成的嗎？」試圖將藍白關係的紛擾轉嫁到執政黨身上。此外，針對民眾黨推出由「柯昌聯名落款」的限量春聯，是否意在化解兩人「互比人氣」的敏感問題，柯文哲則淡化處理，稱黨內會推出多種版本的春聯，大家可以依照自個喜好去索取，要外界不必過度解讀、藉此大作文章。談到與黃國昌的合作模式，柯文哲再次強調是「分工合作」的關係，並自嘲每次一看到法律條文就想睡覺，連自己的卷宗都懶得翻，但黃國昌對法律就很有興趣，因此立法院相關事務自然交給黃處理，而他未來則會把重心放在南部經營與布局。