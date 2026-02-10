我是廣告 請繼續往下閱讀

▲皮塔遭泰國憲法法院禁止從政10年後，在世界各國宣揚理念，同時培育下一代的政治人才。圖為皮塔參與台北國際書展座談會。（圖／記者詹凌瑀攝）

▲皮塔以搖滾樂團作比喻，強調政黨不能只有第一張專輯熱賣，必須持續維持能量。（圖／記者吳翊緁攝）

▲皮塔雖已遠離政壇，但在替人民黨跑選舉行程時，宛如超級巨星般，深受選民喜愛。（圖／翻攝自皮塔IG）

▲泰國軍事政變頻繁，民眾早已習以為常。（圖／路透社／達志影像）

「他們可以禁止一個人，但無法禁止一個想法（They can ban a man, but they cannot ban an idea）。」面對憲法法庭祭出的10年參政禁令，還有8年刑期要服的皮塔（Pita Limjaroenrat），在台北寒冷的冬日裡，展現出一種超脫個人得失的豁達 。這位曾離泰國總理大位僅一步之遙的領袖，並未選擇沈寂。他將目光投向更長遠的制度建立，誓言打破泰國「政變正常化」的魔咒，並透過「公民皮塔」的身分，為泰國民主尋找解方。「我現在的計畫？聽很多爵士樂，特別是邁爾士．戴維斯（Miles Davis），做瑜伽、打壁球，保持身體健康。」皮塔輕鬆地笑著說道 。卸下黨魁重擔後，他現在的身分是哈佛大學的高級研究員，往返於波士頓與世界各地，教導包含台灣、泰國、印尼與菲律賓在內的年輕學生 。但這看似閒適的生活，其實是他為未來回歸所做的「武裝」。皮塔透露，他正利用這段時間向世界取經：在台灣，他希望能見到台積電創辦人張忠謀夫婦，了解下世代半導體發展；他與前數位部長唐鳳交流，學習如何對抗假訊息與資訊戰 。他也飛往丹麥哥本哈根考察「失智村」，思考泰國高齡化社會的解方；更前往韓國，觀察在強鄰環伺下，民主韌性是如何煉成的 。「我們不相信政治上的超級巨星。」皮塔直言，世界變化太快，沒有任何一個超人能解決所有問題 。他生動地將政黨比喻為「搖滾樂團」：第一張專輯可能是暢銷金曲（One-hit wonder），但如果沒有持續的創作能量，第二、第三張專輯就會無人問津 。因此，他將未來的重心放在「繼任計畫（Succession Planning）」。他以新加坡為例，從李光耀、吳作棟、李顯龍到黃循財，都有完整的人才梯隊與競爭機制 。皮塔誓言要為泰國民主培育「未來的10位領袖」，確保政黨不因一人倒下而崩潰。「你必須不斷注入新血，這是一場馬拉松。」皮塔更深刻地指出，泰國面臨最大的危機是「政變的正常化」。他痛陳，泰國在過去100年內發生了13次軍事政變，人民對此感到麻木，視為理所當然 。他對比韓國，若總統頒布戒嚴或軍隊對人民開槍，韓國的父母會告訴孩子：「如果你殺了人就別回家，你不再是我的孩子。」但在泰國，這種道德底線卻被模糊了。他要利用這段體制外的時間，打一場「敘事之戰（War of narrative）」，在思想上對抗這種將不正常視為正常的威權邏輯 。雖然無法參選，但皮塔並沒有放棄群眾。他盤算著，每年泰國有約80萬名首投族，10年後將有近800萬張新選票 。作為一位46歲的父親，他自認比80歲的傳統菁英更懂得與18歲的年輕人對話 。「我的時代終究會到來，但我絕對不著急。」皮塔自信地表示，當他回歸時，將不僅是泰國人的總理，更是包含在台灣、韓國、歐美等海外泰僑的總理 。