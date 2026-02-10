我是廣告 請繼續往下閱讀

在政治舞台上，他是言詞犀利的改革者；但回到家裡，他只是皮萍（Pipim）的父親。在結束嚴肅的政治話題後，當《NOWNEWS》記者問起如何平衡單親爸爸的責任與忙碌工作時，皮塔溫柔地糾正了記者的提問：「這不是關於一個『必須』照顧女兒的單親爸爸，而是一個『喜歡』照顧女兒的單親爸爸。」這句話道盡了皮塔對女兒的深情。他坦言，政治人物的職業病就是「說太多」，總是在試圖表達觀點、說服群眾 。但女兒讓他成為了一個更好的人，因為在面對家人時，他學會了閉上嘴巴，張開耳朵。他花更多時間詢問女兒的感受，共同經營這段親子關係，這讓他變得更有耐心，也成為了一個更好的傾聽者 。在這段被迫遠離政治核心的時光裡，他享受著屬於父女倆的親密時光。皮塔笑說，女兒其實挺開心的，因為這代表爸爸可以有更多時間陪伴她 。對於女兒的未來，這位哈佛高材生爸爸並沒有設定世俗的框架。被問到想為女兒樹立什麼樣的榜樣時，皮塔的回答充滿了自由主義的色彩。他希望女兒擁有公共意識（Public minded），但不要被社會的期待所束縛 。「我希望她追隨自己的夢想，跟隨她的心，但也請帶上她的腦袋（Follow her heart but take her brain with her）。」 皮塔這句既感性又理性的期許，或許正是他自己人生的寫照。無論身處政治風暴的中心，還是回歸家庭的平靜，他始終試圖在熱情與理智之間，找到最佳的平衡點。