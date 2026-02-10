我是廣告 請繼續往下閱讀

▲皮塔曾離泰國總理大位僅一步之遙，遭憲法法院禁止從政後，他不改其志，但態度更顯從容。（圖／記者吳翊緁攝）

▲儘管身負10年參政禁令，轉任競選助理的皮塔人氣依舊不減，被視為最強的「超級吸票機」。（圖／翻攝自The Standard）

▲皮塔目前在哈佛甘迺迪學院擔任研究員。（圖／翻攝自皮塔IG）

▲皮塔常帶著女兒遊山玩水，父女倆感情非常好。（圖／翻攝自皮塔IG）

在台北的專訪鏡頭前，剛經歷大選挫敗的皮塔．林家倫拉（Pita Limjaroenrat），沒有聲嘶力竭的悲憤，也沒有怨天尤人的苦水，而是用這句近乎哲學的自我拷問，為這場敗仗定調。這是一個非典型的敗選時刻。眼前這位曾離泰國總理大位僅一步之遙的男人，早已因政治禁令失去了「黨魁」的頭銜。此刻的他，看起來不像是剛輸掉大選的政治操盤手，倒更像是一位剛結束學術休假的哈佛學者。他的冷靜與優雅，在政治風暴的中心顯得格外突兀，卻也格外迷人。「這是一個讓人謙卑的時刻（It is a humbling moment）。」皮塔在訪談中坦承 。雖然法律上他已是一介平民，無法直接領導人民黨，但他依然是這場運動的靈魂。許多政治人物習慣在失敗時怪罪對手或制度，但皮塔選擇像外科醫師一樣，冷靜地解剖傷口。他承認團隊「低估了」傳統派系的力量，承認在「麵包與理想」的拉扯中，他們沒能接住農村基層的焦慮 。這種坦誠，源自於他對政治的長遠想像。他拒絕被貼上「超級巨星」的標籤，堅持政黨不該是一人獨大的秀場 。他將政治生涯比喻為一場馬拉松，「昨天是昨天，今天是今天」，這種將勝負視為日常的心理素質，或許正是他能從多次司法打壓中站起來的原因 。卸下政治金童的武裝，「公民皮塔」的未來計畫出乎意料地充滿生活感。「我打算聽很多爵士樂，特別是邁爾士．戴維斯（Miles Davis），做瑜伽、打壁球，保持身體健康。」 他笑著說。這不是逃避，而是蓄力。他對知識的渴望顯而易見，從台積電的晶片戰略到丹麥的失智村規劃，他試圖在被剝奪參政權的這段「空白期」，用知識填補泰國民主的拼圖 。然而，整場訪談最柔軟的瞬間，是他談起女兒皮萍（Pipim）的時候。原本談論國家大事時銳利的眼神，在提到女兒時瞬間融化。他自嘲現在女兒是他的「老闆」，因為沒當成總理，反而讓他賺到了每天送女兒上學的專屬時光 。他不想當一個被責任綑綁的單親爸爸，而是一個單純「喜歡」照顧孩子的父親 。「跟隨妳的心，但請帶上妳的腦袋。」 這句他對女兒的期許，其實也正是他自己人生的寫照，在感性的理想主義與理性的現實政治之間，始終試圖找到平衡。訪談結束前，皮塔留下了一句耐人尋味的話：「數字說明了今天，但性格決定了未來（Character determines the future）。」在泰國政壇這個險惡的競技場中，皮塔曾被捧上雲端，也曾被重摔落地。但他展現出的那份「鐵志」，證明了他不是一顆稍縱即逝的流星。看著他轉身離去的背影，你會相信，這位溫柔的父親、冷靜的學者、被迫缺席的改革者，終將在某個春天，帶著更強大的力量歸來。