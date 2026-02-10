2026年速食漲價了，漢堡王今2月10日起調漲價格，A薯條套餐、B雞塊套餐都「變貴10元」，最貴「四層牛無麵包堡」組合要價364元，並停賣勁濃起司薯C套餐；過年開吃「好事花生餐」花生安格斯牛肉堡、美式花生雙層脆雞堡，最多現省135元菜單一次整理。摩斯漢堡表示，馬年開吃MOS新春雙人餐／全家餐優惠加碼贈送蒟蒻。
漢堡王：今起漲價！套餐「變貴10元」、最貴組合要價364元吃
漢堡王表示，今2月10日起調漲價格，針對A薯條套餐、B雞塊套餐，共2款套餐組合都「變貴10元」。幫大家試算漲價金額：
◾️最平價套餐！「華鱈魚堡」搭配A套餐，價格從119元→129元（變貴10元）
◾️最貴組合！「四層牛無麵包堡」搭配B套餐，價格從354元→364元（變貴10元）
漢堡王透露，漲價主因為近年原料、人事成本不斷上漲帶來壓力，但單點漢堡、點心、飲料類商品，則價格維持不變。不過，同時宣布停賣人氣餐點「勁濃起司薯」所提供的C套餐搭配選擇。為持續致力維持產品品質與顧客體驗，並表示於今年持續展店，預計在桃園以北區域開出10家新門市。
漢堡王2026漲價重點！2/10起調整價格、停賣餐點一次看：
◾️A套餐「薯條＋飲料」變貴10元：45元→55元
◾️B套餐「4塊雞塊＋飲料」變貴10元：55元→65元
◾️C套餐「勁濃起司薯＋飲料」停賣
◾️單點漢堡／點心／飲料類價格「維持不變」
漢堡王：過年「好事花生餐」開吃！最多現省135元菜單
過年賀新春，漢堡王開吃好事花生餐，標榜鹹中帶甜的綿密滑順口感還咬得到顆粒，即日起至3月2日，開吃花生安格斯牛肉堡、美式花生雙層脆雞堡套餐限時優惠，單人獨享餐168元（最多省下74元）、雙人分享餐318元（最高現省135元）。
◾️單人獨享餐「花生安格斯牛肉堡＋小薯＋中飲」168元
◾️單人獨享餐「美式花生雙層脆雞堡＋小薯＋中飲」168元
◾️雙人分享餐「花生安格斯牛肉堡＋美式花生雙層脆雞堡＋小薯＋小辣薯球＋2中飲」318元
摩斯漢堡：新春優惠套餐「加碼贈送蒟蒻」
摩斯漢堡表示，馬年開吃MOS新春優惠套餐，即日起至2月28日，購買MOS新春雙人餐／全家餐，加碼贈送期間限定蒟蒻（蘋果鳳梨／芭樂檸檬）1杯。
◾️新春雙人餐439元：柚香明太子海洋珍珠堡／海老雙蝦堡＋超級大麥薑燒珍珠堡＋北海道可樂餅＋摩斯雞塊6個＋月亮薯條＋大冰紅茶2杯＋雙人分享提袋。
◾️新春全家餐539元：柚香明太子海洋珍珠堡／海老雙蝦堡＋超級大麥薑燒珍珠堡＋摩斯鱈魚堡＋北海道可樂餅＋摩斯雞塊6個＋月亮薯條＋方塊薯餅3個＋大冰紅茶3杯＋雙人分享提袋。
購買摩斯海老雙蝦堡或柚香明太子海洋珍珠堡套餐（含月亮薯條套餐／新春雙人或全家餐），即日起至2月15日，贈送「摩斯紅包袋」1組2入；2月16日除夕2:00PM後，贈送「抹茶紅豆派」1個。
資料來源：漢堡王、摩斯漢堡
