臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，今（10）日寒流減弱、遠離，台灣各地氣溫短暫回升，中南部日夜溫差增大，下一波新的強冷空氣，影響時間會在「明天到後天清晨（2月11日至2月12日）」，強度初步評估在東北季風至大陸冷氣團之間。

冷空氣挑戰冷氣團　北東開始下雨

林得恩提醒，受到冷空氣增強影響，明天北部、東北部地區氣溫會下滑，其它地區維持早晚偏涼，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，大台北地區、北部山區有零星短暫雨，其它地區多雲到晴。

▲氣象署說明，周三因為鋒面、冷空氣導致北東有些降雨，後續一直到小年夜，各地都是晴到多雲的穩定天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
早晚低溫13度　周四白天回溫

中央氣象署指出，明天抵達的鋒面、冷空氣影響時間較短，早晚低溫在中部以北、宜蘭13至15度，南部、花東16至18度；白天高溫北部、宜花19至22度，中南部、台東23至27度

林得恩說明，周四白天起，冷空氣開始減弱，台灣各地氣溫再度回升，早晚仍為偏涼，迎風面東半部、恆春半島仍有局部短暫雨，其它地區則為多雲到晴的天氣。

▲周三冷空氣導致北台灣、東半部降溫，周四冷空氣減弱，小年夜前全台回暖，除夕才有冷空氣導致降溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
小年夜前好天氣維持　除夕開始變天

氣象署提及，周五至周日小年夜（2月13日至2月15日）是未來一周最溫暖的時段，各地白天高溫22至27度，南部上看30度，早晚低溫全台16至19度；

氣象署提醒，除夕至大年初三就可能會有2波冷空氣，北台灣、宜蘭白天高溫將會降至20度，並出現降雨，其它地區周一開始明顯轉涼，不過冷空氣強度變化大，還需要時間觀察。

資料來源：林老師氣象站臉書中央氣象署

