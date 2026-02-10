我是廣告 請繼續往下閱讀

▲簡廷芮（右）被指和王品澔（左）曖昧，老公賴冠儒立刻發聲護愛。（圖／翻攝自IG＠dewichien）

前中信啦啦隊女神粿粿去年10月被老公范姜彥豐踢爆與王子（邱勝翊）不倫，圈內好友簡廷芮、王品澔因常常一同出遊也被捲入，尤其范姜取消追蹤兩人，更讓人覺得有鬼，當時簡廷芮的老公賴冠儒跳出來替老婆說話，不過從簡廷芮爸爸的貼文中，已經顯少見到賴冠儒，傳出她的婚姻陷入冷凍期，據悉賴冠儒是製造業小開，不希望八卦影響到家業才選擇隱忍。根據《鏡週刊》報導，簡廷芮的爸爸很常會發文分享家庭生活，但家族聚會的照片中都沒有女婿賴冠儒，親友之間也不好意思多問，傳出簡廷芮的婚姻陷入冷凍期。反觀簡廷芮的妹妹簡廷倪去年接受男友求婚，完成登記，還宣布了懷孕喜訊，簡爸現在最喜歡發的就是簡廷倪夫妻檔，而簡廷芮最近也常常發雞湯文，自我打氣，「為了沒有遺憾的結果，到最後都要努力奔跑起來」。當初粿粿、王子、簡廷芮和王品澔到美國旅遊，發了許多合照，簡廷芮也被扯和王品澔曖昧，賴冠儒力挺老婆清白，喊話，「希望別再有任何不實指控影響我的家庭。」據悉，賴冠儒是製造業小開，不想讓八卦影響到家業，才選擇把事件壓下來，不過就在簡廷芮夫妻發聲後，范姜彥豐又在IG寫下「說謊姐妹組」，引發外界猜想。