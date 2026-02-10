我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷新店站昨（9日）晚間驚傳有男子持刀，警方獲報後不敢大意，立即派員持盾牌趕赴現場搜索，但站內外均未發現可疑人士，反倒是報案的52歲吳姓女子因說詞反覆且拒絕配合調查，被警方認定涉嫌謊報。全案經調查後，警方依《刑法》未指定犯人誣告罪嫌，將吳女函送台北地檢署偵辦。據了解，新店分局於昨晚7時37分接獲通報，指稱新店站內有一名戴帽子、年約老邁的男子於車廂內疑似手持刀械。轄區碧潭派出所員警火速攜帶盾牌等防暴裝備衝入站內，針對月台、車廂及周邊區域進行地毯式搜索，同時調閱監視器畫面比對。經多方查證，並未發現報案所稱的持刀老翁，現場亦無民眾受傷或驚慌奔逃等異常情事，證實為虛驚一場。警方為釐清案情，成立專案小組追查報案來源，並於晚間11時許找到報案人吳女。面對警方詢問，吳女眼神閃爍、語焉不詳，甚至拒絕配合指認說明，無法提供具體事證。警方研判其行為已涉嫌謊報，嚴重浪費警力資源並造成公眾恐慌，訊後依違反《刑法》第171條未指定犯人誣告罪嫌，將吳女函送法辦。