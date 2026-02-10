我是廣告 請繼續往下閱讀

市場傳出中國要求銀行減持美國公債，美元指數再跌破97，加上台股大漲，新台幣兌美元今（10）日早盤續升到31.5元，目前則在31.535元盤整。美元指數從高點97.99跌到96.79，目前止跌回到96.93附近，主要傳出中國要求銀行降低美債部位。亞洲主要貨幣日圓兌美元在首相高市早苗領導的自民黨贏得大選後強勢反轉，終結連續六個交易日一度回升至155.52，不過，今日早盤一度貶回156.29，目前在156.04附近。至於韓元兌美元早盤一度貶到1460.4，再拉回至1456.2，目前在1459.6附近，而離岸人民幣兌美元早盤從6.913回貶至6.9182。新台幣兌美元今日早盤持續升值，以31.53元、升值3分開出，在美元指數下跌及台股大漲之下，進一步升至31.5元，不過，未進一步升破31.5元，目前拉回至31.535元盤整。