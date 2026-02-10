一名12歲的小男孩帶著高燒、全身無力的症狀進入診間，小兒科醫師羅士軒表示，原以為是典型流感症狀，但男孩表現過度虛弱，拉起褲管竟發現小腿紅腫壓痛，轉至急診後推判是「毒性休克症候群」，血壓過低的他住進加護病房3天，所幸撿回一命。
發燒、疲倦以為流感 小男孩腳痛成關鍵
羅士軒透過粉專「旭恩小兒科診所臉書」分享，12歲的患者才剛因為感冒症狀就診，原本發燒消退，沒想到當天一早突然燒起來，在冬季發燒加上全身無力，最容易聯想到流感，但看著孩子「異於常人的虛弱感」，羅士軒忍不住多問「除了發燒，還有哪裡不舒服」，媽媽這才想起，男孩一直喊「腳痛。」
羅士軒拉起男孩的褲管，發現腿部有很明顯的紅腫傷口，「摸起來不只腫脹，還有明顯的壓痛」，羅士軒馬上懷疑可能是「蜂窩性組織炎、恙蟲病」，甚至是危險的「壞死性筋膜炎」，當下立刻決定不做流感快篩、也不開常規藥物，直接開立轉診單，請媽媽立刻帶孩子去台大急診。
毒性休克症候群發作 嚴重恐多重器官衰竭
後續追蹤發現，孩子進急診後立即施打抗生素，過程中因血壓過低轉入加護病房觀察3天，所幸送醫及時，病情穩定後轉回一般病房，羅士軒提到，急診診斷，高度懷疑是「毒性休克症候群（Toxic Shock Syndrome, TSS）」，這類病症若未及時處理，往往會引發嚴重併發症甚至威脅生命。羅士軒解釋，「毒性休克症候群」主要是傷口引起細菌感染，造成蜂窩性組織炎，這些細菌可能引起全身性的併發症，包括低血壓、休克、呼吸窘迫、嚴重組織壞死、甚至多重器官衰竭而致命。
資料來源：旭恩小兒科診所臉書
羅士軒解釋，「毒性休克症候群」主要是傷口引起細菌感染，造成蜂窩性組織炎，這些細菌可能引起全身性的併發症，包括低血壓、休克、呼吸窘迫、嚴重組織壞死、甚至多重器官衰竭而致命。
