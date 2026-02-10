我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜近日透露，總統賴清德將邀請五院茶敘，總統府則證實，賴清德已邀請五院院長於春節後進行茶敘交流。對此，媒體人吳靜怡今（10）日分析，韓國瑜釋出「和解」訊號，斷開「黃國昌枷鎖」，韓國瑜院長終於不只是敲敲鎚子了？吳靜怡指出，韓國瑜釋出「和解」訊號，不僅主動提議要面諫總統賴清德，更拋出一個「化」字作為新春導引，看似遲來覺醒，更像是藍營在多重壓力下的「生存保衛戰」，「斷開「黃國昌枷鎖」，韓國瑜終於不只是敲敲鎚子了？」吳靜怡分析，黃國昌從立法院離場，韓國瑜順勢進場，國家面臨關鍵時刻，能不能成為藍白激進模式的轉折點，韓國瑜有機會找回國會大家長的尊嚴與本職，這也更加暴露藍營內部分歧，鷹派如傅崐萁總召堅持對抗，而知美派則憂心今年縣市首長大選，藍營的杯葛策略雖強調「監督合法性」，但在國內外壓力下，已成雙刃劍，這些壓力直接指向軍購、關稅與總預算，迫使韓國瑜覺醒，要有行動。「內憂外患，逼得韓院長必須認真工作的壓力！」吳靜怡提到，2026地方選舉將至，民調階顯示公眾支持國防投資與經濟協議，若藍營持續「政治惡鬥」，恐導致選票流失，蔡正元分析高市早苗大勝時示警，國民黨需小心年輕選民右傾趨勢，否則重蹈日本在野黨慘敗覆轍。此外，吳靜怡也分析現在藍營面臨的壓力鍋，包含美方與軍方的怒火、關稅談判的產業焦慮、高市早苗旋風與「鐵拳26」的軍演。她說，25兆元軍購特別條例與總預算被封殺次數已達雙位數，韓國瑜要知道，再不化解，國民黨將背負「阻礙國防」的政治重罪。吳靜怡提到，台美關稅談判進入深水區，目前是15%稅率不疊加，若在立院朝野對抗卡關，恐影響2500億美元投資與供應鏈地位。藍白若讓立院持續惡鬥導致協議推行卡關，丟掉的不只是企業票，更是廣大勞工與股民的未來。吳靜怡說，基層選民要的是建設，不是吵架，這逼得韓國瑜必須趕快「化」開僵局，「化」字訣能否奏效？關鍵在於韓國瑜是真的想當國家前進的推手，還是只是想利用賴清德的五院茶敘，在美方壓力下找個優雅的台階下？但無論如何，看到韓院長終於開始認真做「院長該做的事」，對長期處於政治空轉的台灣民眾來說，總算是一個遲到的好消息吧。