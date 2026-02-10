我是廣告 請繼續往下閱讀

無黨籍立委高金素梅驚傳遭檢調搜索！今天上午6時許，檢調人員進入其位於陽明山菁山路的住處執行搜索，目前台北地檢署已證實此事，但針對具體案由及細節仍表示不便對外說明。對此，國民黨立委羅智強對此第一時間在臉書發文，痛批「民主寒冬來臨，下一個會是誰？」，不過，根據《中華民國憲法增修條文》規定，立委在會期中除現行犯外，若檢調欲進行逮捕或拘禁，必須先經立法院許可，因此若北檢後續有聲押意圖，仍須經過國會同意。據了解，無黨籍立委高金素梅已被列為被告，預計於晚間由調查局移送台北地檢署進行複訊，不過北檢目前暫時不願對外回應相關細節。由於目前正值立法院會期，根據《中華民國憲法增修條文》第4條第8項規定，立法委員在會期中除非是現行犯，否則不受逮捕拘禁，若檢調單位後續有意採取進一步的逮捕或聲押行動，依法必須先徵得立法院同意，不能由法院單方面裁定。國民黨立委羅智強10日上午在臉書發文揭露，無黨籍立委高金素梅正遭到檢調單位搜索，他在文中直指「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」並在留言區表士，自己對此感到「萬分難過不捨，這就是強力監督政府的結果，素梅姐加油，我們都是你的後盾」。