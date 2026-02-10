我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin開直播跟粉絲聊天，出道20年非常不容易。（圖／翻攝自A-Lin微博）

A-Lin（黃麗玲）近來展開《歌跡Journey》巡迴演唱會，昨（9）日她在微博開直播和粉絲聊天，講起剛出道時，簽唱會只有3個人參加，其中2位還是她的家人，想起一路走來的艱辛，A-Lin忍不住落淚，正當氣氛感人之際，A-Lin突然拿出一瓶「咖啡色飲料」，喝了一口後馬上解釋，「這是烏龍茶。」把所有粉絲笑翻。A-Lin昨在微博開直播，想到2006年剛出道時舉辦簽唱會，竟然只有3個人參加，2個是她自己的家人，另外1位只是經過那邊的路人，特別停下來聽她唱歌，A-Lin也說，「真的很謝謝你們，願意聽我的歌曲。」此時一旁的工作人員，服裝師、髮型師都哭成一團，A-Lin笑說，「你們哭什麼啦！」還拿手機翻拍他們，工作人員說，看到有粉絲留言，「20年走的每一步路都算數」太感動，就在此時，A-Lin突然拿起寶特瓶，裡面裝著咖啡色液體，她先喝了一口之後，也沒人問她，馬上解釋，「這是烏龍茶。」把所有看直播的粉絲逗樂，「還自己解釋」、「我們又沒問，感覺很心虛哈哈」、「為什麼喝茶也像在喝威」。A-Lin出身警察世家，爺爺和爸爸都是警察，哥哥因為喜歡電腦，姊姊熱愛美髮，都沒有想當警察的意思，爸爸就把希望寄託在她身上，希望能將這個職業再傳承下去，還跟她說女警拿槍很帥，結果A-Lin隨手拿起麥克風說，「你不覺得我拿麥克風更帥嗎！」但A-Lin的爸爸認為，唱歌當興趣就可以，沒有非得一定要當歌手，不過後來看到女兒的堅持，也因為愛而從反對轉為堅持。A-Lin也認為，唱歌技巧是來自最深沉的感動，並不是飆高音、嘶吼，「最終要感動自己，才可以感動別人。」