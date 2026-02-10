我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節將近，台北市政府今（10）日年前最後一場市政會議，副市長李四川年後動向備受關注，受訪時也被問到是不是最後一次開會？他仍提起滿心掛念的「輝達簽約」1事，表示之後若有任何決定會再向大家報告，而市長蔣萬安被問到李四川動向，開口哈哈大笑。李四川今早受訪被問到輝達進度，他指出，合約文件上週五均已送到美國輝達，目前順利，明天應該可以簽約。而當被問到今天是否是他參與的最後一場市政會議？李四川開口又說，等明天輝達合約簽訂，之後有任何決定都會跟大家報告。至於年假，他會回南部過年，也或許回小琉球。蔣萬安隨後受訪時，也提及年前最後一場市政會議，雖然快過年，除了祝福大家新年快樂，市府還是一樣開會、堅守崗位，並提醒同仁做好治安維護、交通疏導等，依然嚴陣以待，至於這究竟會不會是李四川最後一次參與市政會議？蔣萬安聽了只哈哈大笑。