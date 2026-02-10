我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨新北市議員初選民調狀況不斷，繼三重蘆洲區被視為黨主席黃國昌子弟兵的周曉芸輸給對手陳彥廷，向黨中央申請複查後，國民黨新北市議員黃永昌次子黃承鋒披上民眾黨戰袍投入第8選區(土城、樹林、三峽、鶯歌)初選，民眾黨2月4日於官網公告結果，黃承鋒以45.3372%，輸給民眾黨黨代表「吳姐姐」吳亞倫的54.6628%，黃承鋒昨日也申請複查。對此，民眾黨主席黃國昌今（10）日表示，黨初選機制都按照制度走，開大門走大路，下午也會邀請民調機構到選決會做說明。黃國昌今日上午陪同民眾黨中和區市議員參選人陳怡君至中和景新市場發送春聯，並接受媒體訪問。針對新北市議員初選民調狀況不斷，黃國昌表示，黨初選機制一切都按照制度走，當初民調機構也是透過候選人抽籤決定，原則上是做一家，如果要做更多家經過候選人協議也可以來做，對於民眾黨而言是開大門走大路，透過制度化解可能的爭執。黃國昌還說，三蘆選區他上週末說，執行初選過程中民調機構出現違反民調作業的狀況，初稿已經做出來，下午就會邀請專家學者到選決會來，也非常公平邀請民調機構來選決會做說明，說明當初為何無法依照既定辦法實施，因為這些民調機構執行時第一線處理狀況，跟當初設定狀況不同，讓他們有機會說明，兩個候選人有會請他們出席。針對是否重辦初選，黃國昌說，他不會去做預設，還是要經過選決會大家去做討論，民調機構也要去說明，不希望在沒有機會給他們說明的狀況下，選決會就公布調查結果。