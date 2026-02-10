我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大S紀念雕像揭幕時，小S（中）含淚感謝姊夫具俊曄真心愛姊姊，稱他「真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西」。（圖／記者王意馨攝）

▲S媽（如圖）在大S生前為她的收入、財產操盤，現在也被傳找律師希望保住她一輩子打拚的成果。 （圖／摘自S媽FB）

大S徐熙媛身後留下的龐大遺產被推估可能至少達10億元，她生前在華人演藝界雖然走紅，可是出道30年到病逝之前，仍然向S媽領零用錢，房貸、卡費都是S媽代為處理，自己缺乏理財觀念，全由S媽操盤。《鏡週刊》報導S媽和大S老公具俊曄私下已經展開爭產攻防戰，對此小S經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》：「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒。」外界推估大S留下的遺產，從她出道30年的拍廣告與代言酬勞、拍戲片酬，還有推出《美容大王》專書的版稅以及唱片作品版稅等，曾經有年收入8000萬的紀錄。再加上她名下還有「台北信義」、「國家藝術館」兩處房產，目前市值約6.5億，被認為生前身家至少10億元。然而她本身缺乏理財觀，一直都跟S媽拿零用錢，S媽希望能夠留住她生前打拚的成果。近日具俊曄在金寶山為他親手設計的大S紀念雕像揭幕，S媽、小S徐熙娣等親友也都出席，小S甚至在悼詞中稱具俊曄這位姊夫：「真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西。」讓大S粉絲都被感動，但具俊曄被稱不願意權益被剝奪，儘管對於岳母很尊敬，還是有私下找好律師，做足準備。對此，小S經紀人回應：「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒！我姐夫具俊曄，給了我姐姐最純粹的愛，讓她享受了真實的幸福，我們永遠感謝他。他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止。」各方對於大S的血拚成績，最有印象的是她愛鞋成癡，曾表示1萬以下的鞋子很便宜，家中還擁有700多雙名牌鞋，光是Roger Vivier的鞋款就擁有150雙，直到生了一雙子女，購物慾才收斂不少，重心轉移到孩子身上，分享過自己的嗜好之一就是上網給孩子買東西，買菜、買孩子的衣服和鞋子，隔天就送來，超方便。她也曾在年輕時和小S去法國旅遊時，在當地逛愛馬仕，但因年紀輕、又是東方人臉孔，遭到櫃姐以輕蔑態度拒絕讓她們看包，小S很不開心，想要拉大S離開、不要買，結果大S反而被激起勝負欲，直接買下2個包，就是要他們知道自己有錢、是貴客。