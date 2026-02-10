我是廣告 請繼續往下閱讀

▲具俊曄（如圖）痛失大S後陷入悲傷之中。（圖／李承道臉書）

大S徐熙媛去年2月2日赴日旅遊期間病逝，傳出S媽之後開始到處聯繫律師、詢問大S的遺產該怎麼處理，更找上李靚蕾委任的律師團隊，私下防著具俊曄爭產。對於週刊報導，小S今（10）日稍早回應《NOWNEWS今日新聞》：「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒。」強調一家人絕不可能傷害具俊曄。對於週刊報導S媽找上李靚蕾委任的律師團隊，私下防著具俊曄爭產，小S稍早透過經紀人回應：「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒！我姐夫具俊曄，給了我姐姐最純粹的愛，讓她享受了真實的幸福，我們永遠感謝他。」小S強調具俊曄是他們的家人，「我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止」。事實上，具俊曄痛失大S後陷入悲傷之中，但去年仍特地在IG上發文，「熙媛留下來的寶貴的遺產，所有的遺產，（是）熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽」。另外，在大S紀念雕像揭幕儀式中，S媽挽著具俊曄現身，過程相擁而泣讓人鼻酸，看得出來S媽相當疼愛這位女婿，而具俊曄也十分敬重S媽。小S也在揭幕儀式上更替具俊曄發聲，讚嘆姐夫「不求一切、不貪圖愛以外的東西」，對大S用情至深。