▲具俊曄製作了大S的雕像，永遠懷念愛妻。（圖／李承道臉書）

大S（徐熙媛）過世後留下10億元的遺產，雖然家人都還無法接受失去她的痛苦，丈夫具俊曄更親自打造愛妻雕像，和大S的媽媽相擁哭泣，不過這對丈母娘與女婿，傳出私下各自找律師爭大S的遺產，《NOWNEWS今日新聞》記者詢問律師張承中，若大S沒有立下遺囑，遺產則由配偶與孩子均分，若有立下遺囑，可能有媽媽的份，但兩個孩子皆未成年，則由法定代理人代管。大S過世時，具俊曄曾發表聲明，「熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽」，似乎是想拋棄繼承，把遺產轉給丈母娘。記者詢問律師張承中，張律師表示，若大S沒有立下遺囑，那遺產則由配偶以及2名孩子均分，若有遺囑，則依據遺囑的內容分配，有可能分給媽媽。而大S的2名孩子都還未成年，若分到遺產，則由法定繼承人代管，至於法定繼承人有沒有可能是繼母？張承中表示，「通常法定繼承人會是父親。」聽起來S媽幾乎沒有機會拿到女兒的遺產，張承中也坦言，「原則上是，可是個案都會有一些不同狀況，外界難判斷。」根據《鏡週刊》報導，S媽和具俊曄表面和諧，私下各自找律師維護自身權益，小S也罕見透過經紀人發聲，「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒！我姊夫具俊曄，給了我姊姊最純粹的愛，讓她享受了真實的幸福，我們永遠感謝他。他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止。」