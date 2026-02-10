我是廣告 請繼續往下閱讀

高虹安曾涉詐領助理費被判7年4月，二審大逆轉無罪復職新竹市長

原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭搜索，原因尚待檢方說明，傳出是因高金在上屆立委選舉時，疑有選舉資金來自中國，疑涉犯《反滲透法》，但也有媒體報導是因助理費核銷問題。若是後者，這已是本屆第三位立委因助理費問題遭搜索，前兩人分別是綠委林宜瑾與林岱樺。林宜瑾2024年8月涉詐領助理費1412萬餘元，遭台南檢調搜索台北國會辦公室及台南服務處，林宜瑾以100萬元交保，限制出海出境，涉案的一名黃姓女子，偵訊時作證涉謊稱有實際當過助理，被依偽證罪嫌起訴，台南地院9日判她6月徒刑、宣告緩刑兩年，可上訴。林岱樺去年2月因涉嫌貪污助理費，被高雄地檢署搜索，並以100萬元交保，並限制出境、住居。去年6月，全案偵察終結，林岱樺及胞弟、弟媳及通法寺住持釋煌智等10人涉嫌透過假助理、浮報加班費等方式獲取不法所得將近1500萬元，被依貪污、背信、公益侵占等罪起訴。除了上述三人外，國民黨立委顏寬恒涉嫌竊佔國土、沙鹿豪宅假買賣以及詐領助理費等3案，2024年4月被台中地檢署起訴。檢方指出，顏寬恒夫妻的沙鹿豪宅涉嫌侵占國有地，顏家莊園起造人林進福曾是顏寬恒的助理，涉嫌自2018年初到2020年初詐領助理費108萬4976元，去年9月，台中高分院二審宣判，維持一審原判8年4月刑期，其中偽造文書6月已定讞，不得再上訴，貪污部分還可上訴。此外，新竹市長高虹安也曾因涉嫌詐領助理費問題遭停職。2024年7月，台北地方法院判決高虹安與辦公室助理等人，浮報立法院公費助理之酬金及加班費罪證明確，總額達11萬6,514元，依《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」及《刑法》的「使公務員登載不實罪」判處高虹安有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。高虹安隨即遭停職。不過去年12月，台灣高等法院二審宣判，高虹安貪污罪無罪，依使公務員登載不實偽造文書罪，判處6個月有期徒刑，得易科罰金。因本案二審貪污部分無罪，高虹安也復職，重新回到新竹市府。