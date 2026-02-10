我是廣告 請繼續往下閱讀

115年度中央政府總預算、8年共1.25兆元的國防特別條例仍在立法院遭在野藍白阻擋卡關。對此，名嘴李正皓今（10）日揭露，他得到獨家消息，同時擋下軍購和關稅讓部分本土藍、政治尚有前途的青壯派藍委很焦慮，不僅如此，某長期大力支持國民黨的知識藍企業家也極度憂慮，藍營內部已開始出現路線分歧。李正皓今發文指出，上到台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，下至立法院，現在的藍營壓力很大，壓力來源就是軍購與關稅到底要不要繼續擋下去？李正皓說，現在，部分本土藍、政治尚有前途的青壯派藍委很焦慮，因為軍購是保護中華民國，關稅是經濟議題，要同時擋下軍購跟關稅壓力極大。最糟的狀況是因為擋軍購被川普課懲罰性關稅，導致股市崩盤，進而造成支持者大反彈，這是這些藍委不能承受之重。另外，李正皓提到，某長期大力支持國民黨的知識藍企業家也極度憂慮，因為過去親美、友日、和中是國民黨對外政策的三隻腳，現在的國民黨的路線僅剩和中。這狀況對該重量級企業家來說，站在國家利益上，反美、反日對中華民國絕對不是好事 ; 站在個人情感，國民黨路線3隻腳斷2隻，怎麼可能不垮台？也因此，該企業家開始遊說藍營友人，希望將國民黨的路線導向正途。李正皓說，藍營中真正有強力意志、願意不惜一切代價擋下軍購跟關稅的首惡是主席鄭麗文帶領的黨中央，與傅崐萁跟他的幾位不分區或是深藍選區的立院夥伴。藍營內部開始出現路線分歧，最後誰會佔上風？國民黨會懸崖勒馬？還是整個黨被親中派拖到萬丈深淵？可以持續觀察。