明（11）日也是農曆12月24日，為重要的送神日，又稱清屯，被視為影響來年運勢、事業與財利的關鍵時刻。傳說送神的由來，源自避免神佛在除夕夜遭年獸侵害，藉由提前送神回天庭，讓眾神向玉皇大帝稟報凡間功過。民俗觀念認為，送神儀式若誠心周全，神明便會替信眾美言，為新一年帶來好運。「問神達人」王崇禮老師表示，若無法當天送神，可提前稟告；家中未供奉神明者，僅需到大廟感謝祈福即可。
送神日清屯由來一次看！做錯整年運勢受影響
依據《民間習俗》記載，每年農曆12月24日是重要的「送神日」，也被稱為「清屯」。傳說中，自古以來，每到除夕夜「年獸」便會出現，危害人畜。
古人擔心慈悲的神佛在除夕夜遭年獸侵害，於是選在年前，先為供奉的神佛進行「浴身」，再恭送回天庭，避免神明受難。也因此，老祖先在每年農曆12月24日完成送神儀式後，便會帶著家人提前避走山中，躲避年獸，這便是送神習俗的由來。
民間信仰中，「天公」亦即玉皇大帝，掌管三界與眾神生靈，而玉皇大帝的弟弟「灶君爺」負責人間煙火事務，其他神佛各司其職。當凡人焚香送神回天庭時，正是由灶君爺帶領眾神回到天界，逐一向玉皇大帝稟報凡間的是非功過。
若送神儀式周全、誠意到位，神佛便會在玉皇大帝面前替信眾美言幾句，進而獲得賜福，被視為能為來年鋪陳好運的關鍵時刻。
一定要送神嗎？沒神明桌、當天有事無法送神怎麼辦？
「問神達人」王崇禮老師也指出，送神日除了感謝神明外，若心中仍有未了心願，或曾遭冤屈、捲入官司，都可在當天祭拜時，點香請神明回天庭時一併稟告，祈請玉皇上帝派遣天神從旁協助，為來年化解阻礙、帶來轉機，民眾不妨抱持誠心嘗試。
若因行程或其他因素，無法在農曆12月24日當天進行送神，只要提前點香向家中供奉的神明說明即可。至於家中若沒有供奉神明、僅祭拜祖先，則不必特別進行送神儀式；若家中沒有神桌或觀音彩，也無須勉強準備送神流程，只要前往大廟感謝神明一年來的守護，並祈求新的一年平安順遂即可。
資料來源：《民間習俗》、「問神達人」王崇禮老師
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
