我是廣告 請繼續往下閱讀

針對《世紀血案》近日所引發的風波，駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉也在臉書發聲表態，他強調，國家暴力是凶器，不是兇手，兇手是「當時的政府」，所以，要道歉的不是「現在的國家」，而是「當時的政府」。



針對《世紀血案》近日所引發的風波，駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉也在臉書發聲表態，他強調，國家暴力是凶器，不是兇手，兇手是「當時的政府」，所以，要道歉的不是「現在的國家」，而是「當時的政府」。

臺灣1980年發生的重大歷史悲劇「林宅血案」，歷經40多年後，被翻拍成電影《世紀血案》，但因未取得美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發一陣軒然大波，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數日後，終於發表6點聲明，並宣布即刻暫停參與後製工作。對此，經常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰質疑，都執政10年加陳水扁8年，林家血案機密為何不公布？蘇一峰9日在臉書發文逐一細數，立院法案都可以不執行了，前總統馬英久都可以檢調法辦！都全國搞大罷免了！5位大法官都能主持憲法法庭了！沒有金流都可以羈押前台北市長柯文哲1年了！他不禁質疑：「公布林家血案機密有什麼辦不到的？沒有辦不到，只是想繼續吃人血饅頭！」謝志偉進一步指出，由於事發當年正處於戒嚴時期，「當時的政府」即「唯一的政黨」，是這個自彼至今仍存在的「政黨」，該向受害者家屬道歉，而不是「國家」。不然，有誰看過「凶器」代替「兇手」向受害人家屬道歉的嗎？此外，資深媒體人黃暐瀚也提到，關於林宅血案的真相，刑事局與高檢署曾4度重啟調查，監察院也歷經2次報告，有6點結論，大家必須知道，第一、情治單位實際介入司法，表面由檢警偵辦，實際卻另組「307會報」主導方向；第二、辦案過程刻意誤導，直接排除軍方與情治人員涉案的可能性。黃暐瀚續指，第三、調查過程也出現多項阻撓跡象，像是打去金琴西餐廳的電話監聽錄音，宣稱「被洗掉」；第四、同時更透過操弄媒體，誤導林奐均認識兇手，誤導游錫堃、大鬍子家博是犯人；第五、包庇嫌犯，案發前黃信介住處遭打砸，誤導是黨外苦肉計，未積極偵辦；第六、運用黑道，可能涉案的黑道對象，未被列為清查對象。