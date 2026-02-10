中央氣象署今（10）日上午針對10縣市發布「低溫特報」，輻射冷卻影響，明（11）日清晨至上午氣溫偏低，桃園至台南局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請特別注意。

⚠️低溫特報
📍影響時間：11日晨至11日上午
🟠黃色燈號（平地低溫10度以下）：桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、花蓮縣、金門縣

▲中央氣象署今（10）日上午針對發布「低溫特報」，桃園至台南局部地區有10度以下氣溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
除了低溫特報，氣象署也同步發出「陸上強風特報」，由於東北風增強，明天桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。

📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。

資料來源：中央氣象署

