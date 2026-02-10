我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅館長（陳之漢）經營的健身房「成吉思汗健身俱樂部」近日傳出有一名女教練疑似遭到主管霸凌，且內容露骨涉及性暗示，導致該教練忍無可忍，一度想不開。女教練表示，已婚女店長曾多次以關懷、開檢討會為由找她聊天，甚至在休息時間私約一起吃飯，男方告白不成後惱羞成怒，以各種理由欲逼退女教練。消息傳開後，就連轉任蘆洲館時教官也多次傳性暗示訊息包括「給他X好了」等，最終演變成集體霸凌，導致其身心受到極大影響。據《鏡週刊》報導，這名女教練於三重館、蘆洲館任職，而已婚的店長經常以關懷為由借機找她，甚至還在下班時打電話聊天，且談話內容均是私密事。更還利用休息時間以「開檢討會」為由找女教練吃飯，赴約後店長竟稱「只是想請妳吃飯，認識一下」，由於男方身分為店長，女教練不敢拒絕。而後歷經約一個月的時間，店長向女教練告白遭拒。而後二次告白同樣遭到回絕，店長便以考核未過、業績不佳、挑撥同事等理由欲將其逼退。然而，誇張事件還未結束，女教練轉至蘆洲館任職後，向其教官談及店長一事，感謝對方教導她不少實務經驗。沒想到，教官竟回覆：「給他X好了，當回報」、「跟他在一起，去X他」等露骨性字眼，女教練對外求助後，竟演變成集體霸凌事件，不僅被要求在休假時間上班，甚至還告訴會員「她（女教練）身體素質差，只配當花瓶」導致沒業績。女教練身心受影響，多次突發性恐慌症送醫一度想不開，直到近期才被友人鼓勵向新北市勞工局申訴，討回公道。