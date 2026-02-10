我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「木作森活」帶領孩子手作「森活時刻」，DIY專屬時鐘，體驗木藝的樂趣。（圖／歐德提供）

▲透過餘料再利用，歐德集團「木作森活」實踐 SDGs 環保永續，陪頂社國小的孩子度過美好時光。（圖／歐德提供）

▲百閱公益頂社國小幸福圖書室，由校長孫俊國(中)、歐德集團總經理吳添源(右)、副總經理劉妙萍(左)共同揭牌啟用。（圖／歐德提供）

▲深耕教育公益、落實關懷行動，歐德集團長期推動「百閱計畫」，實踐企業社會責任，期許帶來更多正能量。（圖／歐德提供）

百位學童齊聚一堂，用創意為板材餘料賦予新生命！歐德集團旗下品牌「木作森活」日前於桃園蘆竹頂社國小，舉辦「森活時刻」百人大型手作體驗活動，讓孩子們親身感受木藝創作的樂趣。以落實 SDGs 永續理念的「木作森活」，此次安排「森活時刻」手作課程，由木藝老師引領孩子們利用系統家具板材餘料，親手製成專屬時鐘，將「餘料轉化為生活良品」的過程，讓孩子在創作中深刻理解資源循環的重要性，從小扎根環保意識。現場孩子們發揮想像力，將原本冷冰冰的板材轉化為充滿個性的時鐘，不僅學會了美感創造，更在實作中感受到木作特有的溫暖質感。除了充滿活力的手作活動，孩子們也在煥然一新的「幸福圖書室」中探索新知。這座以「田野 × 山林」為設計主題的圖書空間，解決了過去校舍配置調整導致的空間狹窄與取書不易等問題。空間內全面鋪設了具備健康綠建材認證的 Order floor 超耐磨木地板，並配置中島造型書櫃與階梯書架，營造出明亮且充滿活力的閱讀天地，成為此次木藝活動延伸的最佳永續教育場域。歐德集團總經理吳添源表示:「這次與桃園蘆竹扶輪社攜手送愛心，除了打造優質的閱讀空間，更希望透過 DIY 製作時鐘的課程，教育孩子「珍惜光陰、重視時間」。頂社國小校長孫俊國也說道:「感謝歐德的慷慨支持，讓偏鄉孩子能體驗特別的木育手作，擁有優質的圖書環境，對提升學生的學習力與環境保護意識具有深遠意義。歐德集團「木作森活」，積極落實企業社會責任與環境永續經營、推廣各類木育課程，歡迎各大企業、社區和學校以包班形式參與，共同為推動永續發展盡心力。