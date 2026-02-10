我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東一名22歲許姓男子，2023年間與開設刺青店的黃姓老闆夫婦因預約發生糾紛，怒而縱火燒店，奪走兩條無辜人命，一、二審均判處無期徒刑。最高法院昨（9）日駁回檢辯雙方上訴，判決無期徒刑確定。許男犯後曾表明「殺死他們有何錯？」，開庭時甚至嗆聲「出獄要殺光全家」態度令人髮指。死者家屬得知結果後難掩失望，直言奪走兩條人命卻未判死刑，對司法結果感到無奈與難以接受。判決指出，許男當時因不滿刺青店預約爭議，情緒失控，攜帶易燃物前往店面縱火，火勢迅速蔓延，造成店內黃姓老闆夫婦逃生不及，最終雙雙命喪火場。案發後，許男遭警方逮捕並收押期間，仍多次揚言「出獄後要殺對方全家、殺警察」，言行引發社會譁然。屏東地方法院國民法官法庭一審，認定許男犯下殺人、放火等重罪，判處無期徒刑；高等法院高雄分院二審審理後，認為原判決量刑並無不當，予以維持。案件上訴至最高法院後，今遭駁回，全案正式定讞。對於最終結果，死者家屬情緒低落。家屬表示，當初選擇上訴，是希望司法能對如此重大、殘忍的案件給出更符合社會期待的判決，但結果仍維持無期徒刑，讓人難以接受。家屬痛批，加害者以縱火手段奪走兩條人命，對家庭造成無可挽回的傷害，卻未被判處死刑，內心充滿失落與不平。面對判決定讞，家屬坦言只能無奈接受，但對司法所作出的最終裁決，仍感到沉重與無言。