我是廣告 請繼續往下閱讀

賴瑞隆提「韓流」示警：高雄不能再被騙一次

藍營看見破口！柯志恩：地方氛圍正在改變

2026年高雄市長選舉提前升溫，民進黨確定由立委賴瑞隆出戰，對決國民黨參選人柯志恩。隨著選戰氣氛逐漸成形，作家苦苓日前點出賴瑞隆的形象模糊，再加上對手不弱的情況下，警告綠營恐在高雄翻船；針對此說法，賴瑞隆回應坦言必須更加謹慎，並再度提起2018年高雄出現的「韓流」現象。對此，柯志恩從「借看板」嗅出在地氣氛的微妙變化，雙方戰火隔空交鋒。賴瑞隆日前談及2018年高雄出現的「韓流」現象，直言高雄人花了1年多時間，才透過罷免行動讓當時的市長韓國瑜下台，這段歷史相信市民都記憶猶新。他強調，高雄向來被視為民主聖地，也容易成為敵對勢力鎖定的目標，因此接下來的選舉必須更加謹慎。賴瑞隆表示，自己會整合所有可團結的力量，全力投入選戰，目標就是「守住高雄」，避免重演過去的政治風波。他也續指，初選結束後其餘3位對手第一時間表態支持，大家都是「高雄隊」的一員，近期也不斷向黨內請益溝通，並多次拜訪高雄市長陳其邁交換意見，希望凝聚共識。柯志恩昨（9）日在政論節目《新聞大白話》中回應，指出「韓流」的形成並非單一因素，而是結合韓國瑜的個人魅力，以及「天坑案」等多項政治、社會事件交織而成。她也將矛頭轉向民進黨內部，直言當年綠營初選就已留下裂痕，即便表面上喊團結，實際上地方組織、樁腳是否真的全力動員，往往存在落差。她質疑，賴瑞隆高喊團結，但基層是否鬆動，外界其實都在觀察。柯志恩進一步分享地方觀察指出，某些支持特定派系的屋主，在她詢問「借看板」時，態度已出現微妙轉變，有屋主表示要「去問看看」，而其支持的候選人也沒特別說什麼，最後便讓柯志恩付租金、掛上看板。她強調，高雄不少地段的看板並非有錢就能租到，往往一看就知道屋主政治立場，如今這些細節的變化，反映出基層支持結構正在鬆動。除了看板之外，柯志恩也提到，部分里長與自己互動時，態度明顯轉趨客氣，雖然她坦言選情依舊艱困「要很拚」，無法保證這些人最終會投票給她，但至少變友善了，這種細微變化值得關注；不過，柯志恩也提醒，不能低估民進黨新潮流系統的實力，無論賴瑞隆扶不扶得起來，新系早已掌握關鍵布局，不可能輕易放手。