台中市近日傳出實習醫學生於手術室內拍攝醫療畫面，並上傳至社群平台，引發病人隱私疑慮。台中市衛生局接獲通報後，已啟動行政調查，初步確認涉案者為中山醫學大學之醫學生，目前已責成院方介入處理，相關行為恐涉及違反《醫療法》，最重可處新台幣25萬元罰鍰。據了解，網路社群日前流傳一張手術室照片，畫面顯示醫療團隊進行達文西手術，疑似由實習醫學生拍攝後，上傳至Instagram限時動態。衛生局獲悉後隨即展開調查，並要求院方說明管理及教育機制。衛生局指出，依《醫療法》規定，醫療機構及其人員因業務知悉或持有之病人病情或健康資訊，不得無故洩漏；若經查證屬實，涉案人員及相關單位恐面臨5萬元至25萬元罰鍰。後續將依法審慎辦理，並持續督導醫療機構落實病人隱私保護，以及加強對實習人員的管理責任。校方則透過文字稿回應，表示所有學生於進入臨床實習前，均已完成相關法規與病人隱私保護教育，並依規定簽署保密協定。事件發生後，已即刻介入輔導該名學生，並將持續強化教育與內部管控機制，確保病人隱私及醫療專業倫理確實落實。