民進黨布局2026年大選，不過，外界關注的台北市、桃園市候選人尚未出爐，恐無望在農曆年前完成提名。對此，民進黨前秘書長林右昌今（10）日在被問及是否有意角逐大選時再度強調，對2026縣市長的選舉，「我個人沒有任何的規劃、打算」。林右昌上午陪同「新新板土」連線議員陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷以及議員參選人陳岱吟前往新北市黨部完成議員初選登記。對於國民黨新北市長人選未定一事，林右昌說，大家都很關心新北市的選舉，至於國民黨市長候選人的提名，是國民黨的家務事。林右昌提到，對民進黨而言，最重要的是提出對新北未來建設的政見，用最誠懇、最熱情的態度，爭取所有新北市民對市長候選人蘇巧慧以及所有市議員的支持。至於是否有意角逐台北市長？林右昌回應，中央黨部一定會就人選做充分討論，也會提出最佳的人選，「感謝你的關心，我再一次重複，對2026縣市長的選舉，我個人沒有任何的規劃、打算」。